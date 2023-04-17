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【新股IPO】內地白酒公司珍酒李渡6979今日起招股　一手入場費約2622元

新股IPO 07:47 2023/04/17

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【新股IPO】內地白酒公司珍酒李渡6979今日起招股　一手入場費約2622元

內地白酒公司珍酒李渡 （新上市編號︰06979） 今日起（17日）至20日招股。珍酒李渡計劃發行4.9億元股，一成於香港作公開發售，集資最多近63.7億元，招股價介乎於10.78元至12.98元，每手200股，一手入場費約2622.2元。珍酒李渡預期將於4月27日首手掛牌。

若成功上市，珍酒李渡集團將成為中國第一家在境外上市的白酒生產商，並或成為香港今年來最大的IPO。按照招股價上限計，珍酒李渡將成為去年12月陽光保險集團上市籌資8.59億美元以來香港最大的IPO。

珍酒李渡是提供次高端白酒產品的中國白酒公司，生產及銷售醬香型、兼香型及濃香型白酒，其中醬香型白酒是其主要增長引擎。

2020年收入59.6億元人民幣，按年升14.8%，期內公司權益股東應佔利潤近16億元人民幣，升8.8%。

所得款項淨額的約55%將用於為生產設施的建設及發展提供資金，從而逐步提升其白酒產能，20%用於品牌建設及市場推廣，10%用於擴展銷售渠道，5%用於業務運營自動化及數字化的先進技術，10%作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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