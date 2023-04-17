【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

港股上周4個交易日累升107點。內地周二(4月18日)將公布首季國內生產總值等經濟重磅數據，有券商和銀行的前瞻報告陸續出爐，其中ING銀行預期中國外部需求增長放緩，或會損害出口和製造業活動，料中國首季GDP達到3.8%；野村證券亦指，在調整基數效應後，內地經濟復甦勢頭正在減弱，在低通脹環境下，預期未來數月中央將加大政策支持力度，中港股市值得憧憬？攜程資料顯示，五一內地赴港旅遊訂單量較4月初(4月1日至5日)大增213%，赴港跟團遊訂單環比4月初增長7.2倍。財政司司長陳茂波預計，今次派消費券可為市場注入近200億元，預計今年的消費券計劃可提振經濟0.6個百分點。五一黃金周叠加消費券派發，本地消費將強勁復甦？有甚麼受惠股值得關注？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你逐一點評。

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責任編輯：葉淼