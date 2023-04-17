【大行看法】光大伍禮賢：料恒指可挑戰21000關　中字股欠值搏率不宜高追

內地中字股近期受惠內地經濟重啟及估值重估熱炒，但光大證券國際證券策略師伍禮賢認為相關股份累積一波升幅後，現水平已處於高位，再高追已欠值搏率。反而恒指未有受外圍波動拖累，短期若能企穩現水平，首個突破口會是20800點水平，甚至挑戰21000點關。

他指內地現時希望將經濟模式改變為內循環為主，港股市場中，以可選消費品受惠經濟反彈的程度較大，反而必需消費品需求彈性較低，出現增長和下跌的情況均不算明顯。

伍禮賢指，中字頭股份表現強勢，與估值重估因素有關，始終要穩定經濟，國企股屬重要動力，惟中資基建股和電訊股股價處於高位，雖然未必會顯著回落，但現水平追入確實欠值搏率。

他補充，大型科技股縱有減持消息困擾，但美國加息預期放緩有利板塊前景。

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編輯：葉志偉