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【大行看法】法巴徐啟敏：料中央未來更多谷經濟措施　睇好高息電訊股及新經濟股

股市 08:00 2023/04/17

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內地周二（18日）將公布今年首季國內生產總值（GDP），由於全國人大上月在政府工作報告中已提出5%的增長目標，令首季經濟數據更具指標性。法巴資管亞洲區董事總經理兼股票諮詢部主管徐啟敏預期，數據若未如預期，將令市場憧憬中央會出台更多措施谷經濟，有利消費及新經濟類股份。

徐啟敏指，現時市場預期首季GDP按年升3.8%，若數字最終未達到5%的目標，投資者或憧憬未來數季會有更多刺激經濟措施，支持國內消費，料房地產行業和同新經濟板塊會是當中重點。

看好石油股和電訊股

他表示，新經濟行業能夠吸引年青人參與，並推動就業；房地產板塊則是支持整個經濟體系，由水泥鋼鐵等資源，到銀行、建築等，故保交樓政策除釋放爛尾樓啊，未來亦可推動內需。

資金近期熱炒國企股，徐啟敏指當中較看好石油股和電訊股，指前者受惠減產消費，後者則有高息因素加持，配合現時AI概念發酵，估值偏低下，前景看高一綫。

他補充，基建股雖然有國策支持，惟企業資產報酬率（ROA）一向較低，投資價值不及石油和電訊股。

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編輯：葉志偉

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