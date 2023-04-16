▲ 【美股併購】默克藥廠溢價75%收購Prometheus 涉資848億港元

默克藥廠（Merck，美：MRK）公布，擬以每股200美元現金收購普羅米修斯生物科學（Prometheus Biosciences，美：RXDX），相當於股份價值108億美元（約848億港元）。默克藥廠提購價較普羅米修斯上周五收市價114.01美元，溢價約75%。

按照收購協議的條款，默克將通過子公司收購普羅米修斯所有未流通的股份。此次收購需獲得普羅米修斯股東的批准，預計交易將於2023年第三季度完成。

普羅米修斯是一家處於臨床試驗階段的生物科技公司，致力於發現、開發和商業化新型治療和伴隨式診斷（CoDx）產品，用於治療免疫系統受損的疾病。

據公司介紹，普羅米修斯的主要候選藥物「PRA023」是一種人源化單克隆抗體 （mAb） ，對腫瘤壞死因子樣配體1A（TL1A）進行靶向治療的藥物，該靶點與腸道炎症和纖維化有關。

默克主席Robert M. Davis表示，收購可加快默克在免疫學藥物領域的發展，增加整體投資組合的多樣性。

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編輯：麥德銘