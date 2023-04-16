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【平保2318】平安銀行香港分行：保險業務先推儲蓄險與終身壽險　冀吸國內高淨值客戶

股市 22:08 2023/04/16

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【平保2318】平安銀行香港分行：保險業務先推儲蓄險與終身壽險　冀吸國內高淨值客戶

中國平安 （02318） 早前宣布旗下平安銀行（深：000001）香港分行已獲香港保監局頒發保險代理機構牌照。平安銀行香港分行發言人回覆本報查詢時指，香港分行今年第一季正式推出保險代理業務，日後會持續與更多的保險公司和經紀建立業務合作夥伴關係，進一步提升香港分行在保險產品與服務方面的優勢和競爭力。

發言人指，保險業務啟動初期推出的產品以儲蓄保險與終身壽險為主，目標客戶為國內高淨值客戶。下一階段，隨着香港分行的保險業務持續深入發展，將逐步推出更多、更全面的保險產品，例如醫療保險、危疾保險和萬用壽險等，滿足高淨值客戶全方位的需要。除了豐富保險產品貨架之外，香港分行將繼續發展貸款、投資等私人財富管理產品線，完善一站式理財服務。

發言人稱，香港分行提供企業銀行和私人財富管理服務，在私人財富管理服務方面，香港分行是該行海外首間分行，冀打造一流的境外帳戶管理及資產配置平台，為港人及內地高淨值客戶提供私人財富管理服務。

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記者：胡學能

港股 終身壽險 保險公司 儲蓄保險 中國平安（02318） 平安銀行（深：000001）
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