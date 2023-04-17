  • 26°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 09:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消費券發放新地12大商場銷情大升 豪客大花$25萬買金飾 15分鐘大賣120部iPhone

理財智慧 09:01 2023/04/17

分享：

分享：

萬眾期待的第一期消費券周日（16日）發放，市民可領取最多3,000元電子消費券。新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）在聯場、商場及商戶三大層面推出多項消費券優惠，包括消費券發放首兩日快閃優惠，與商戶聯手刺激市民消費意慾，吸納消費券市場。


在消費券發放首日，12大商場人流暢旺，不少顧客急不及待一筆過使用消費券，各場均錄得不少大額交易，帶動銷情大幅上升，整體營業額按年大升2成半，人流大升2成。

Mikiki推出【尊尚消費賞】吸客，消費券發放首日人流暢旺，銷情大升

同場加映：【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示：「每年消費券派發均會為市場帶來利好因素，為商場營業額上升提供助力。新地12大商場亦抓緊機遇，乘勢推出多重策略性優惠搶攻市場。先是早於3月27日起率先推出『消費券賞上賞早鳥優惠』搶佔先機，以200%高回贈率吸客，首日推出反應熱烈名額火速換罄。此外，分別以聯場、商場及商戶三大層面推出優惠幫助市民把消費券增值，再於今、明兩日消費券發放首兩天推出快閃優惠。
 
消費券發放首日成功吸引大批市民到商場購物，不少商戶均出現排隊人潮，當中以電子用品、美容化妝、影音電器、珠寶鐘錶等商戶最為受惠。各場均錄得大額交易紀錄：上水廣場有一名顧客購買龍鳳鐲及金豬牌，價值25萬元。一名顧客於卓爾廣場大手購入蟲草及燕窩等海味總值逾22萬元。
 

【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券 各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.16更新），詳見【下一頁

政府今日（16日）發放2023年消費券，iMoney為一眾讀者搜羅了不同儲值支付供應商、餐飲、購物優惠，按下列連即睇更多詳情！

儲值支付供應商 ：

【 2023消費券】中銀香港BoC Pay推「尊屬勁賞Pay」優惠　千色店消費滿500元立減30元

【消費券】新一輪消費券4月16日發放 Tap & Go推不同優惠刺激本土消費

商家：

【美食優惠】麥當勞推消費券優惠　$1歎港式奶茶或大可樂

【2023消費券】Pinkoi推消費券限定優惠　購物滿額即送$40＋全單再減$65

【消費券2023】萬寧、7-Eleven、惠康買禮券送現金券　消費滿指定額享即時扣減優惠

【2023消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲總值$20現金券【著數優惠】

【商場優惠】政府4月16日起派發消費券 東港城、北角匯等新地12大商場 搶先加碼推$1000萬早鳥優惠

【著數優惠】$5000消費券最快4月派 商場盡出優惠谷消費

有顧客於Mikiki 六福珠寶豪花HK$20萬元買入金元寶及黃金擺件；有顧客於錦薈坊以13.8萬元購買勞力士手錶作自用保值；一名年齡約23歲男客人在東港城購買了一隻價值9萬元的白金鑽石戒指作求婚之用；將軍澳中心在15分鐘內全場共售出120部iPhone，帶來逾160萬元生意額；北角匯日前亦有來自上海的顧客先後3次到北角匯豪花共154萬元購買金器，作送禮之用。各場銷情暢旺，帶動整體營業額及人流分別按年大升25%及20%。展望月底睽違三年的五一黃金周重臨，大批內地遊客到港購物，本港市民亦可享受三天連假，有望將進一步帶動銷情，看好第三季生意額將繼續攀升。」
 
新地十二大商場推出多重獎賞刺激銷情，聯場推出「消費券賞上賞」，The Point會員以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈高達930元商場電子優惠券；而在商場層面上，新地十二大商場亦分別推出不同獎賞吸客，如上水廣場【盡享消費券Jetso Rewards】、北角匯【北角匯消費王】及【好賞睇戲2重賞】、將軍澳中心【消費瘋狂賞】、東港城【春之美饌．超市印花賞】、PopWalk天晉滙【精明消費月】、Mikiki【尊尚消費賞】、荃錦中心及新領域廣場【1 + 1 = 3重賞】等，可享高達逾4萬元回贈；各商場亦與場內商戶聯手，搜羅精選貨品推出多項低至一折的優惠，幫助市民善用消費券選購心頭好。（附件：新地12大商場消費券優惠一覽）
 
 

相關資訊懶人包：

【2023消費券】消費券周日派發　八達通需拍2次卡　先領交津後領消費券

【消費券2023】2萬人已退八達通卡惟未更新領券帳戶　須於下周三前更新紀錄

【消費券2023】用八達通拎消費券懶人包！港鐵站加設八達通服務大使協助市民

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【2023消費券】上一期未用完會影響4月派錢？何時前要用完？用八達通拎消費券注意事項一覽

【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法

本月底將迎來五一勞動節假期帶來的三天長周末，新地十二大商場亦將推出大型促銷活動，進一步炒熱消費氣氛。上水廣場由今日（16日）起至5月31日將舉行「Shopping Spree春之購物祭」，聯同場內超過75個品牌搜羅超過300款產品激筍優惠低至1折，大派HK$50萬現金券及禮品。東港城將於4月29日至7月9日期間舉行年度重點的「Happy Shopping 購物折」，推出6大獎賞活動，送贈高達87萬元現金券及禮品，更聯同場內逾90間商戶集合400產品及美食優惠吸客。將軍澳中心亦將於4月29日至6月25日期間舉行「初夏感謝祭」，全場超過270個激旬優惠，涵蓋珠寶家電及民生必需品，部份更低至一折。

新地12大商場消費券優惠一覽
 
新地12大商場
【消費券賞上賞】416日至521日期間，The Point會員於指定商場以電子貨幣消費滿指定金額，更可獲贈高達HK$930商場電子優惠券：
Ø   消費滿HK$900，即賞HK$80商場電子優惠券
Ø   消費滿HK$1,800，即賞HK$200商場電子優惠券
Ø   消費滿HK$3,800，即賞HK$650商場電子優惠券
 
上水廣場
【盡享消費券Jetso Rewards416日至430日期間，The Point會員於上水廣場（2-5樓）商戶以電子貨幣即日消費，送逾HK$15,000 現金券回贈！
Ø   滿HK$12,000（最多3組單據）送HK$600電子贈券
Ø   滿HK$70,000（最多3組單據）送HK$4,000電子贈券
Ø   滿HK$150,000（最多3組單據）送HK$10,500電子贈券
 
北角匯
【北角匯消費王】45日至18日期間，The Point會員在北角匯以電子貨幣消費並成功登記積分，即可自動參加「北角匯消費王」，活動送出總值HK$10,499奬賞，包括iPad mini及商場電子贈券。
 
【好賞睇戲2重賞】416日至528日期間 (逢星期六、日及公眾假期)The Point會員於北角匯消費或睇戲可享高達100%回贈！
Ø   1賞：消費滿HK$200，送ACX戲院贈券2 (價值$200, 回贈率達100%)
Ø   2賞：憑北角匯ACX戲院之即日戲票存根正本2張，送HK$20超市現金禮券
 
將軍澳中心
【消費瘋狂賞】416日起，The Point 會員即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，最高可享HK$1,960回贈。
【超市餐飲賞】單一滿HK$300HK$30商場及商戶電子贈券 + 1小時免費泊車券
【消費券星級賞】累積消費滿HK$24,000（最多6組單據）送HK$1,700商場電子贈券組合及3小時免費泊車券。
Point Dollar額外賞】使用250 Point Dollar，即送高達HK$150 餐飲電子贈券
 
東港城
【春之美饌．超市印花賞】即日起至515日，The Point會員於東港城指定餐飲及超市商戶以電子貨幣單一消費每滿HK$300，即可獲電子印花1個。
  • 滿電子印花10個，送HK$100一田超市電子現金券
  • 滿電子印花20個，送HK$250一田超市電子現金券
 
PopWalk天晉滙
【精明消費月】416日至531日期間，The Point會員於以電子貨幣即日消費：
Ø   滿HK$300，送HK$20購物電子贈券
Ø   滿HK$3,000（最多3張單據），送HK$300電子贈券組合；
Ø   滿HK$7,000（最多5張單據），送HK$840電子贈券組合；
Ø   Double賞】如於Ocean PopWalk海天晉滙消費及換領，可獲額外賞HK$20美食電子券
 
Mikiki
【尊尚消費賞】即日至630日期間，The Point 會員即日消費：
Ø   滿HK$28,000（最多3組不同商戶單據），即可換領HK$1,400零售電子贈券
Ø   滿HK$40,000（最多4組不同商戶單據），即可換領HK$2,800零售電子贈券
 
卓爾廣場
【尊尚消費賞】即日至630日期間，The Point 會員即日消費：
Ø   滿HK$20,000（最多2組不同商戶單據） ，即可換領HK$1,000零售電子贈券
Ø   滿HK$40,000（最多3組不同商戶單據），即可換領HK$2,800零售電子贈券
 
錦薈坊
【尊尚消費賞】即日至630日期間，The Point 會員即日消費：
Ø   滿HK$28,000 （最多2組不同商戶單據），即可換領HK$1,400零售電子贈券
Ø   滿HK$38,000（最多3組不同商戶單據），即可換領HK$2,600零售電子贈券
 
荃錦中心及新領域廣場
1 + 1 = 3重賞】416日至51日期間，The Point會員內在1間荃錦中心商戶及1間新領域廣場(地下至2)商戶以電子貨幣即日消費：
Ø   滿HK$500，送HK$50零售購物電子贈券
Ø   滿HK$1,200，送HK$150商場電子贈券組合
Ø   滿HK$3,000，送HK$500商場電子贈券組合
Ø   【額外賞】用於換領上述獎賞之新領域廣場消費單據，如果其金額滿HK$300更額外獲贈溏心一口鮑一罐(價值: HK$35)
 
＊各優惠名額有限，先到先得，換完即止。
＊每張單據須至少滿HK$100

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 著數優惠 電子消費券 經濟 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】情侶花47萬翻新山景邨400呎單位　近40年舊樓變法式家居
【公屋裝修】情侶花47萬翻新山景邨400呎單位　近40年舊樓變法式家居
【免費巴士】九巴舉辦太陽能巴士免費乘車日　未來四個星期舉辦3次　限指定路線及班次
【免費巴士】九巴舉辦太陽能巴士免費乘車日　未來四個星期舉辦3次　限指定路線及班次
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款