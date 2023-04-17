消費券發放新地12大商場銷情大升 豪客大花$25萬買金飾 15分鐘大賣120部iPhone

萬眾期待的第一期消費券周日（16日）發放，市民可領取最多3,000元電子消費券。新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）在聯場、商場及商戶三大層面推出多項消費券優惠，包括消費券發放首兩日快閃優惠，與商戶聯手刺激市民消費意慾，吸納消費券市場。



在消費券發放首日，12大商場人流暢旺，不少顧客急不及待一筆過使用消費券，各場均錄得不少大額交易，帶動銷情大幅上升，整體營業額按年大升2成半，人流大升2成。

▲ Mikiki推出【尊尚消費賞】吸客，消費券發放首日人流暢旺，銷情大升

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新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示：「每年消費券派發均會為市場帶來利好因素，為商場營業額上升提供助力。新地12大商場亦抓緊機遇，乘勢推出多重策略性優惠搶攻市場。先是早於3月27日起率先推出『消費券賞上賞早鳥優惠』搶佔先機，以200%高回贈率吸客，首日推出反應熱烈名額火速換罄。此外，分別以聯場、商場及商戶三大層面推出優惠幫助市民把消費券增值，再於今、明兩日消費券發放首兩天推出快閃優惠。



消費券發放首日成功吸引大批市民到商場購物，不少商戶均出現排隊人潮，當中以電子用品、美容化妝、影音電器、珠寶鐘錶等商戶最為受惠。各場均錄得大額交易紀錄：上水廣場有一名顧客購買龍鳳鐲及金豬牌，價值25萬元。一名顧客於卓爾廣場大手購入蟲草及燕窩等海味總值逾22萬元。



【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券 各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.16更新），詳見【下一頁】

政府今日（16日）發放2023年消費券，iMoney為一眾讀者搜羅了不同儲值支付供應商、餐飲、購物優惠，按下列連即睇更多詳情！

儲值支付供應商 ：

【 2023消費券】中銀香港BoC Pay推「尊屬勁賞Pay」優惠 千色店消費滿500元立減30元

【消費券】新一輪消費券4月16日發放 Tap & Go推不同優惠刺激本土消費

商家：

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【商場優惠】政府4月16日起派發消費券 東港城、北角匯等新地12大商場 搶先加碼推$1000萬早鳥優惠

【著數優惠】$5000消費券最快4月派 商場盡出優惠谷消費

有顧客於Mikiki 六福珠寶豪花HK$20萬元買入金元寶及黃金擺件；有顧客於錦薈坊以13.8萬元購買勞力士手錶作自用保值；一名年齡約23歲男客人在東港城購買了一隻價值9萬元的白金鑽石戒指作求婚之用；將軍澳中心在15分鐘內全場共售出120部iPhone，帶來逾160萬元生意額；北角匯日前亦有來自上海的顧客先後3次到北角匯豪花共154萬元購買金器，作送禮之用。各場銷情暢旺，帶動整體營業額及人流分別按年大升25%及20%。展望月底睽違三年的五一黃金周重臨，大批內地遊客到港購物，本港市民亦可享受三天連假，有望將進一步帶動銷情，看好第三季生意額將繼續攀升。」



新地十二大商場推出多重獎賞刺激銷情，聯場推出「消費券賞上賞」，The Point會員以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈高達930元商場電子優惠券；而在商場層面上，新地十二大商場亦分別推出不同獎賞吸客，如上水廣場【盡享消費券Jetso Rewards】、北角匯【北角匯消費王】及【好賞睇戲2重賞】、將軍澳中心【消費瘋狂賞】、東港城【春之美饌．超市印花賞】、PopWalk天晉滙【精明消費月】、Mikiki【尊尚消費賞】、荃錦中心及新領域廣場【1 + 1 = 3重賞】等，可享高達逾4萬元回贈；各商場亦與場內商戶聯手，搜羅精選貨品推出多項低至一折的優惠，幫助市民善用消費券選購心頭好。（附件：新地12大商場消費券優惠一覽）





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本月底將迎來五一勞動節假期帶來的三天長周末，新地十二大商場亦將推出大型促銷活動，進一步炒熱消費氣氛。上水廣場由今日（16日）起至5月31日將舉行「Shopping Spree春之購物祭」，聯同場內超過75個品牌搜羅超過300款產品激筍優惠低至1折，大派HK$50萬現金券及禮品。東港城將於4月29日至7月9日期間舉行年度重點的「Happy Shopping 購物折」，推出6大獎賞活動，送贈高達87萬元現金券及禮品，更聯同場內逾90間商戶集合400產品及美食優惠吸客。將軍澳中心亦將於4月29日至6月25日期間舉行「初夏感謝祭」，全場超過270個激旬優惠，涵蓋珠寶家電及民生必需品，部份更低至一折。

新地 12 大商場消費券優惠一覽

新地 12 大商場

【消費券賞上賞】 在 4 月 16 日至 5 月 21 日期間， The Point 會員於指定商場以電子貨幣消費滿指定金額，更可獲贈高達 HK$930 商場電子優惠券：

Ø 消費滿 HK$900 ，即賞 HK$80 商場電子優惠券

Ø 消費滿 HK$1,800 ，即賞 HK$200 商場電子優惠券

Ø 消費滿 HK$3,800 ，即賞 HK$650 商場電子優惠券

上水廣場

【盡享消費券 Jetso Rewards 】 於 4 月 16 日至 4 月 30 日期間， The Point 會員於上水廣場（ 2-5 樓）商戶以電子貨幣即日消費，送逾 HK$15,000 現金券回贈！

Ø 滿 HK$12,000 （最多 3 組單據）送 HK$600 電子贈券

Ø 滿 HK$70,000 （最多 3 組單據）送 HK$4,000 電子贈券

Ø 滿 HK$150,000 （最多 3 組單據）送 HK$10,500 電子贈券

北角匯

【北角匯消費王】 於 4 月 5 日至 18 日期間， The Point 會員在北角匯以電子貨幣消費並成功登記積分，即可自動參加「北角匯消費王」，活動送出總值 HK$10,499 奬賞，包括 iPad mini 及商場電子贈券。

【好賞睇戲 2 重賞】 於 4 月 16 日至 5 月 28 日期間 ( 逢星期六、日及公眾假期 ) ， The Point 會員於北角匯消費或睇戲可享高達 100% 回贈！

Ø 第 1 賞：消費滿 HK$200 ，送 ACX 戲院贈券 2 張 ( 價值 $200, 回贈率達 100%)

Ø 第 2 賞：憑北角匯 ACX 戲院之即日戲票存根正本 2 張，送 HK$20 超市現金禮券

將軍澳中心

【消費瘋狂賞】 於 4 月 16 日起， The Point 會員即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，最高可享 HK$1,960 回贈。

【超市餐飲賞】 單一滿 HK$300 送 HK$30 商場及商戶電子贈券 + 1 小時免費泊車券

【消費券星級賞】 累積消費滿 HK$24,000 （最多 6 組單據）送 HK$1,700 商場電子贈券組合及 3 小時免費泊車券。

【 Point Dollar 額外賞】 使用 250 Point Dollar ，即送高達 HK$150 餐飲電子贈券

東港城

【春之美饌．超市印花賞】 即日起至 5 月 15 日， The Point 會員於東港城指定餐飲及超市商戶以電子貨幣單一消費每滿 HK$300 ，即可獲電子印花 1 個。

滿電子印花 10 個，送 HK$100 一田超市電子現金券

滿電子印花 20 個，送 HK$250 一田超市電子現金券

PopWalk 天晉滙

【精明消費月】 於 4 月 16 日至 5 月 31 日期間， The Point 會員於以電子貨幣即日消費：

Ø 滿 HK$300 ，送 HK$20 購物電子贈券

Ø 滿 HK$3,000 （最多 3 張單據），送 HK$300 電子贈券組合；

Ø 滿 HK$7,000 （最多 5 張單據），送 HK$840 電子贈券組合；

Ø 【 Double 賞】如於 Ocean PopWalk 海天晉滙消費及換領，可獲額外賞 HK$20 美食電子券

Mikiki

【尊尚消費賞】即日至 6 月 30 日期間， The Point 會員即日消費：

Ø 滿 HK$28,000 （最多 3 組不同商戶單據），即可換領 HK$1,400 零售電子贈券

Ø 滿 HK$40,000 （最多 4 組不同商戶單據），即可換領 HK$2,800 零售電子贈券

卓爾廣場

【尊尚消費賞】即日至 6 月 30 日期間， The Point 會員即日消費：

Ø 滿 HK$20,000 （最多 2 組不同商戶單據） ，即可換領 HK$1,000 零售電子贈券

Ø 滿 HK$40,000 （最多 3 組不同商戶單據），即可換領 HK$2,800 零售電子贈券

錦薈坊

【尊尚消費賞】即日至 6 月 30 日期間， The Point 會員即日消費：

Ø 滿 HK$28,000 （最多 2 組不同商戶單據），即可換領 HK$1,400 零售電子贈券

Ø 滿 HK$38,000 （最多 3 組不同商戶單據），即可換領 HK$2,600 零售電子贈券

荃錦中心及新領域廣場

【 1 + 1 = 3 重賞】 於 4 月 16 日至 5 月 1 日期間， The Point 會員內在 1 間荃錦中心商戶及 1 間新領域廣場 ( 地下至 2 樓 ) 商戶以電子貨幣即日消費：

Ø 滿 HK$500 ，送 HK$50 零售購物電子贈券

Ø 滿 HK$1,200 ，送 HK$150 商場電子贈券組合

Ø 滿 HK$3,000 ，送 HK$500 商場電子贈券組合

Ø 【額外賞】用於換領上述獎賞之新領域廣場消費單據，如果其金額滿 HK$300 更額外獲贈溏心一口鮑一罐 ( 價值 : HK$35)

＊各優惠 名額有限，先到先得，換完即止。

＊每張單據須至少滿 HK$100 。

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責任編輯：陳詠妍