消費券發放新地12大商場銷情大升 豪客大花$25萬買金飾 15分鐘大賣120部iPhone
萬眾期待的第一期消費券周日（16日）發放，市民可領取最多3,000元電子消費券。新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）在聯場、商場及商戶三大層面推出多項消費券優惠，包括消費券發放首兩日快閃優惠，與商戶聯手刺激市民消費意慾，吸納消費券市場。
在消費券發放首日，12大商場人流暢旺，不少顧客急不及待一筆過使用消費券，各場均錄得不少大額交易，帶動銷情大幅上升，整體營業額按年大升2成半，人流大升2成。
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新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示：「每年消費券派發均會為市場帶來利好因素，為商場營業額上升提供助力。新地12大商場亦抓緊機遇，乘勢推出多重策略性優惠搶攻市場。先是早於3月27日起率先推出『消費券賞上賞早鳥優惠』搶佔先機，以200%高回贈率吸客，首日推出反應熱烈名額火速換罄。此外，分別以聯場、商場及商戶三大層面推出優惠幫助市民把消費券增值，再於今、明兩日消費券發放首兩天推出快閃優惠。
消費券發放首日成功吸引大批市民到商場購物，不少商戶均出現排隊人潮，當中以電子用品、美容化妝、影音電器、珠寶鐘錶等商戶最為受惠。各場均錄得大額交易紀錄：上水廣場有一名顧客購買龍鳳鐲及金豬牌，價值25萬元。一名顧客於卓爾廣場大手購入蟲草及燕窩等海味總值逾22萬元。
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政府今日（16日）發放2023年消費券，iMoney為一眾讀者搜羅了不同儲值支付供應商、餐飲、購物優惠，按下列連即睇更多詳情！
儲值支付供應商 ：
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商家：
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有顧客於Mikiki 六福珠寶豪花HK$20萬元買入金元寶及黃金擺件；有顧客於錦薈坊以13.8萬元購買勞力士手錶作自用保值；一名年齡約23歲男客人在東港城購買了一隻價值9萬元的白金鑽石戒指作求婚之用；將軍澳中心在15分鐘內全場共售出120部iPhone，帶來逾160萬元生意額；北角匯日前亦有來自上海的顧客先後3次到北角匯豪花共154萬元購買金器，作送禮之用。各場銷情暢旺，帶動整體營業額及人流分別按年大升25%及20%。展望月底睽違三年的五一黃金周重臨，大批內地遊客到港購物，本港市民亦可享受三天連假，有望將進一步帶動銷情，看好第三季生意額將繼續攀升。」
新地十二大商場推出多重獎賞刺激銷情，聯場推出「消費券賞上賞」，The Point會員以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈高達930元商場電子優惠券；而在商場層面上，新地十二大商場亦分別推出不同獎賞吸客，如上水廣場【盡享消費券Jetso Rewards】、北角匯【北角匯消費王】及【好賞睇戲2重賞】、將軍澳中心【消費瘋狂賞】、東港城【春之美饌．超市印花賞】、PopWalk天晉滙【精明消費月】、Mikiki【尊尚消費賞】、荃錦中心及新領域廣場【1 + 1 = 3重賞】等，可享高達逾4萬元回贈；各商場亦與場內商戶聯手，搜羅精選貨品推出多項低至一折的優惠，幫助市民善用消費券選購心頭好。（附件：新地12大商場消費券優惠一覽）
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本月底將迎來五一勞動節假期帶來的三天長周末，新地十二大商場亦將推出大型促銷活動，進一步炒熱消費氣氛。上水廣場由今日（16日）起至5月31日將舉行「Shopping Spree春之購物祭」，聯同場內超過75個品牌搜羅超過300款產品激筍優惠低至1折，大派HK$50萬現金券及禮品。東港城將於4月29日至7月9日期間舉行年度重點的「Happy Shopping 購物折」，推出6大獎賞活動，送贈高達87萬元現金券及禮品，更聯同場內逾90間商戶集合400產品及美食優惠吸客。將軍澳中心亦將於4月29日至6月25日期間舉行「初夏感謝祭」，全場超過270個激旬優惠，涵蓋珠寶家電及民生必需品，部份更低至一折。
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責任編輯：陳詠妍