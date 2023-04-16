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【消費券2023】消費券首日派發商場人流旺　市民消費亦較疏爽

商業 21:39 2023/04/16

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今天開始派發2023年首批消費券，加上是長假期後首個周日，消費氣氛有明顯提升。有餐飲業界人士指，明顯見到商場人流有增加，門市亦多了顧客，有餐廳預計消費額會有額外有5至8%的增長。

【消費券2023】陳茂波：消費券釋放200億消費力　相當於單月零售額6成

金記餐飲集團行政總裁謝海發表示，一來是消費券效應，二來也是復活節長假期後首個周日假期，明顯看到門市分店所在的商場的人流提升，門市人流亦有增加，而且消費也較之前闊綽一點，「平常吃6、7籠點心的也會多叫1、2籠」，預計消費額會有額外有5至8%的增長。

茶客：點心食多兩籠！

他指根據過往消費券的經驗，派發消費券在早期會對市場有比較大的刺激，期後會逐漸減少效果，直到在消費券快過期前會再有一次提升。金記趁消費券派發期間，市民消費意慾大增下，特別推出優惠 產品，吸引更多食客；預計未來一個月業績都有提升。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦表示，明顯見到市面上的人流多了，他自己在西貢區就見到食肆人流暢旺，換檯率很高，其他消費熱點也有類似情況。他認為已經不是第一次派發消費券，消費者和餐飲業都已經有了經驗，不少餐廳都自行推出消費券優惠，希望能延長消費券對經濟的刺激。

【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.16更新）

本報記者：李智賢

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【ET贏商有計】餐廳難做轉攻女性零售市場 款新量少增新鮮感
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