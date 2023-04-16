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【消費券2023】首批消費券今派發　市民冀加大金額及恒常化

商業 21:37 2023/04/16

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今天派發首批消費券後，市面明顯看到消費氣氛變得比較熱鬧，但有數碼零售店員私下向記者表示，就算市民有消費也偏向小金額，或是更換一些必用的家居電器，高額消費比較少。

【消費券2023】陳茂波：消費券釋放200億消費力　相當於單月零售額6成

金額太少冀能恒常化

在旺角和家人午餐的孫女士表示，消費券金額太少，寧願用來花費在日常的生活使費上，沒有特別考慮購買什麼，反而會讓家人購買超市現金券，集中起來支付家庭開支。

另一位在電器店購買了吸塵機的李先生表示，家裡的吸塵機已壞了多時，一直等到領取消費券後才更換，他指消費券對提升消費意欲有一定幫助，並表示「最好就恒常化啦」。

消費券用來幫補日常開支

在零食店購物的吳小姐表示，自己用消費券買了些平常就會買來在公司吃的零食，她表示沒打算額外買什麼新東西，消費券可用來幫補日常開支，但冀望能加大金額，這樣才會考慮增加消費。

在又一城購買電腦的李先生表示，本來正想更換電腦，見到商舖有消費券優惠後就決定購買，花費大約1萬元多點，用了消費券後只需8千多元，正好符合消費心理關口。他表示可以的話消費券金額最好大一點，對現今擔心經濟前景而不減消費的市民而言會有很大幫助。

【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.16更新）

本報記者：李智賢

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