男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞

主演《 沙丘瀚戰》(DUNE)的美國男星添麥菲·查洛美(Timothée Chalamet),被喻為荷里活新一代男神,近日被指戀上身家接近6億美元(約46.8億港元)的名媛Kylie Jenner。他過往數名緋聞對象也來頭不小,包括蘋果(Apple)已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)幼女Eve Jobs。

外媒上周四(13日)拍攝到,Kylie的Range Rover座駕直接駛進添麥菲位於比佛利山莊的寓所。再加上兩人本月較早時已被拍攝到同坐一輛車内食墨西哥捲餅,惹來外界猜測兩人可能蜜運中。

Kylie與家人靠真人騷節目打響知名度,其後她創立同名美妝品牌Kylie Cosmetics,並獲化妝品集團Coty在2019年以6億美元(約46.8億港元)收購51%股份。《福布斯》(Forbes)去年估計,25歲的Kylie身家接近6億美元。

Kylie的豪宅及名車

添麥菲年僅26歲,星途也是一片坦蕩,近年出演《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)、《亨利五世:新王之路》(The King)等作品,表現皆備受肯定。

添麥菲的歷任女友與緋聞對象

