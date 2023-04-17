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男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞

環球社會熱點 08:05 2023/04/17

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主演《 沙丘瀚戰》（DUNE）的美國男星添麥菲·查洛美（Timothée Chalamet），被喻為荷里活新一代男神，近日被指戀上身家接近6億美元（約46.8億港元）的名媛Kylie Jenner。他過往數名緋聞對象也來頭不小，包括蘋果（Apple）已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）幼女Eve Jobs。

美國4歲童受被捕父親唆使 開槍射執法警員（有片） 【下一頁】

外媒上周四（13日）拍攝到，Kylie的Range Rover座駕直接駛進添麥菲位於比佛利山莊的寓所。再加上兩人本月較早時已被拍攝到同坐一輛車内食墨西哥捲餅，惹來外界猜測兩人可能蜜運中。

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Kylie與家人靠真人騷節目打響知名度，其後她創立同名美妝品牌Kylie Cosmetics，並獲化妝品集團Coty在2019年以6億美元（約46.8億港元）收購51%股份。《福布斯》（Forbes）去年估計，25歲的Kylie身家接近6億美元。

Kylie的豪宅及名車

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添麥菲年僅26歲，星途也是一片坦蕩，近年出演《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）、《亨利五世：新王之路》（The King）等作品，表現皆備受肯定。

添麥菲的歷任女友與緋聞對象

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責任編輯：鄭錦玲

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