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【內房危機】祥生控股主席兼創辦人陳國祥離世　集團月初停牌

股市 19:41 2023/04/16

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【內房危機】祥生控股創始陳國祥離世　集團正停牌

祥生控股 （02599） 公布，集團主席兼創辦人陳國祥周日（16日）於浙江紹興離世，終年73歲。祥生控股已委任集團執行董事兼行政總裁陳弘倪，為代理主席及提名委員會主席，即日生效。集團強調，公司將繼續按既定業務策略開展集團業務營運，新主席及提名委員會主席將適時委任。

為悼念創始人陳國祥離世，集團網頁已換上黑白色。

陳弘倪為主席陳國祥之子，現年40歲，自2019年1月起擔任祥生控股行政總裁。他於2012年11月加入祥生控股，初期在祥生實業集團的酒店管理公司出任總經理，其後轉任同系諸暨城市分公司董事長。

祥生控股目前財務狀況令人關注，集團月初因未刊發2022年業績而停牌，2月底正就5筆美元票據啟動重組，有內媒關注陳國祥此時離世，陳弘倪上場能否讓該昔日千億房企化解債務危機。

華潤萬象終止收購民企物管諸暨祥生，可見【業績｜物管股】

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：宋佩恩

港股 民企內房股 祥生控股集團（02599） 行政 停牌
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