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【電動車】小鵬汽車抽升7%　董事長何小鵬料未來10年只餘8家頭部車廠　發布「扶搖」架構、縮新車研發周期

股市 09:54 2023/04/17

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【電動車】小鵬汽車料未來10年只餘8家頭部車廠　發布扶搖架構、縮新車研發周期

小鵬汽車 （09868） 在上海車展前夕舉行發布會，董事長何小鵬表示，汽車行業的淘汰賽剛剛開始，料未來10年只會餘下8家頭部企業，小品牌將會被併入一個大品牌之內，每年銷售規模300萬輛才是車企的「入場券」，成本平衡、高效研發、高端體驗將是小鵬汽車未來存活之道。

小鵬汽車去年發布的新車款G9市場反應一般，今年首季交付量按年跌47%至18230輛，較其他新興內地新能源車廠遜色。

小鵬汽車周一（17日）抽升7.9%，報42.1元。

新版G6將搭載自家研發「扶搖」架構亮相

同時，小鵬汽車最新發布SEPA2.0「扶搖」全域智能進化架構，該架構可兼容多個研發平台， 可拓展三廂轎車、兩廂車、運動轎跑、休旅車、SUV、MPV、皮卡等多品類車型。

何小鵬介紹，「扶搖」開發時間經歷5年，累計研發投入超過100億元人民幣，在該架構下，小鵬汽車新車研發周期可縮短20%，零件通用化率提升至80%，整車綜合研發成本降低50%，而該集團正研發10款車型。

至於搭載「扶搖」架構的首款全新戰略車型超智駕轎跑SUV小鵬G6 將在明（18日）於上海車展正式亮相。

另外，今年內，小鵬汽車計劃建成約500個具備S4超快充能力的站點，為中國車主的3公里補能生活圈覆蓋率80%。

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編輯：麥德銘

電動車 汽車 港股 小鵬汽車－W（09868）
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