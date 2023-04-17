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摩根費曼討厭「非裔美國人」稱呼 感被黑人歷史月侮辱

環球社會熱點 09:05 2023/04/17

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現年85歲的荷里活巨星摩根費曼（Morgan Freeman）近日接受《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）採訪，坦言討厭兩件事物，直言「黑人歷史月」（Black History Month）和「非裔美國人」（African-American）都是侮辱。

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摩根費曼質疑，為何外界可以將黑人的歷史降級（relegate）至一個月，亦直言自己不會自稱為「非裔美國人」。他指黑人一直曾擁有很多稱呼，包括「N-word」（即黑鬼）等。

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他指現時所有人都使用「非裔美國人」一詞，但他質疑「非裔美國人」一詞背後含義何在。他認為絕大部分美國黑人都是混血，但「非裔美國人」一詞則令人感覺非洲是一個國家，而非是一片如歐洲般的陸地。正如民眾不會講「歐洲裔美國人」（Euro-American），而是特別道出特定國家，如「意大利裔美國人」（Italian-American）等。

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摩根費曼認為從世代變化而言，美國正取得巨大進步。他指現時影視作品中不乏LGBTQ、亞裔、非裔、白人、跨種族婚姻議題，所有人都參與其中，是一個飛躍性進步（huge jump）。

摩根費曼從80年代中期開始，開始在眾多電影中擔當重要配角，多為睿智長者形象。90年代再因《七宗罪》（Se7en）及《俠盜王子羅賓漢》（Robin Hood：Prince of Thieves）等作品，演技獲得一致肯定。他曾以黑人身份飾演上帝及美國總統，在當時而言都十分破格。他3度入圍奧斯卡獎後，最終於2005年憑《撃情》（Million Dollar Baby）獲奧斯卡最佳男配角獎。

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責任編輯：李俊儀

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