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【百度造車】百度發布駕艙圖產品規劃 　沒有智能駕駛能力的汽車3年後跌出買車清單

新經濟追蹤 18:42 2023/04/16

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【百度造車】百度發布駕艙圖產品規劃 　沒有智能駕駛能力的汽車３年內跌出買車清單

百度 （09888） 在上海車展舉行前夕發布駕艙圖產品規劃，百度副總裁、智能汽車事業部總經理儲瑞松預計，在2026年，具備記憶泊車、城市領航等L2+級別智能駕駛系統的汽車將佔市場超過15%，形容未來3年是關鍵窗口期，沒有智能駕駛能力的汽車將難以進入用戶的購車清單。

華為余承東：2025年成智能電動車分水嶺 與北汽合作升級為智選模式，可見【下一頁】

在產品規劃上，百度表示，其城市智駕「Apollo City Driving Max」，將使用兩顆Nvidia Orin X 芯片，算力達到508TOPS，而首發車的產品將包括激光雷達，「視覺芯片+雷達」配置令產品僅須使用「輕量級高精地圖」，可比行業通用的傳統高精地圖「輕」80%，降低城市輔助駕駛的成本。

百度同時發布行泊產品「Apollo Highway Driving Pro」，降低算力要求；升級泊車產品「Apollo Parking」，28秒可完成泊入垂直車位；智能座艙引入小度車載OS，並將利用自家「文心一言」大模型提升體驗。

百度表示，其汽車智能化解決方案已在31個汽車品牌、134個車型上量產，涉及逾700萬輛車。

相關文章：

【AI取代人類】百度：生成式AI將令一波職業消失　未來50%以上職業轉型成甚麼？

編輯：麥德銘

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