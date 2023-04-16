英國女校老師上堂講「女孩下午好」惹學生不滿校方拒續約

平權團體近年主張正確性別代名詞，避免冒犯他人的性別認同。英國一間私立女校有名女老師，因在上堂與學生打招呼時説了一句「女孩下午好」，被指控不尊重學生的性別代名詞，遭校方要求當眾道歉。

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女老師早前出席一場有關兒童及青少年性別不安護理的活動時，分享她因性別代名詞而遭學生投訴的例子。

事發於2021年5月，她為一群中一學生上堂時，向全班同學打招呼道：

女孩們下午好。 （Good afternoon, girls.）

但一名學生主動提出，課堂上並非所有人的性別認同均為女性，要求該名老師承認其他人的性別代名詞。

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老師提出要就此事向上司尋求指引，未有答允學生的要求。但上司表明不認識相關術語，也不清楚校方是否就相關議題詢問家長。

學生翌日在午飯時間針對老師舉行抗議活動，而所屬年級負責人則要求涉事老師道歉。校方與老師及學生代表曾開會商討事件，但老師拒絕配合要求道歉。

老師認為由於自己拒絕遵守學生的性別代名詞要求，而遭校方排擠。據悉，老師於完成合約後，遭校方拒絕續約留在學校。

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責任編輯：鄭錦玲