  • 26°C
香港時間 : 2023416日 (週日) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國女校老師上堂講「女孩下午好」惹學生不滿校方拒續約

環球社會熱點 18:45 2023/04/16

分享：

分享：

平權團體近年主張正確性別代名詞，避免冒犯他人的性別認同。英國一間私立女校有名女老師，因在上堂與學生打招呼時説了一句「女孩下午好」，被指控不尊重學生的性別代名詞，遭校方要求當眾道歉。

高盛內部派性別代詞指引 員工指控虛偽 【下一頁】

女老師早前出席一場有關兒童及青少年性別不安護理的活動時，分享她因性別代名詞而遭學生投訴的例子。

事發於2021年5月，她為一群中一學生上堂時，向全班同學打招呼道：

女孩們下午好。

（Good afternoon, girls.）

但一名學生主動提出，課堂上並非所有人的性別認同均為女性，要求該名老師承認其他人的性別代名詞。

澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年 【下一頁】

老師提出要就此事向上司尋求指引，未有答允學生的要求。但上司表明不認識相關術語，也不清楚校方是否就相關議題詢問家長。

學生翌日在午飯時間針對老師舉行抗議活動，而所屬年級負責人則要求涉事老師道歉。校方與老師及學生代表曾開會商討事件，但老師拒絕配合要求道歉。

 

老師認為由於自己拒絕遵守學生的性別代名詞要求，而遭校方排擠。據悉，老師於完成合約後，遭校方拒絕續約留在學校。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年
2023/04/14
澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
2023/03/31
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
佛羅里達州收緊性教育 擬禁於6年級前討論月經
2023/03/20
佛羅里達州收緊性教育 擬禁於6年級前討論月經
英大學邀「有子宮頸的人」參與研究 拒用女性一詞捱轟
2022/11/18
英大學邀「有子宮頸的人」參與研究 拒用女性一詞捱轟
阿富汗財政部女官員被炒 塔利班要求推薦男親屬接替
2022/07/18
阿富汗財政部女官員被炒 塔利班要求推薦男親屬接替

你可能感興趣

澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年
09:05 2023/04/14
澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
14:01 2023/03/31
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
佛羅里達州收緊性教育 擬禁於6年級前討論月經
17:00 2023/03/20
佛羅里達州收緊性教育 擬禁於6年級前討論月經
性別認同 歧視 中小學教育 英國

下一篇文章

波蘭匈牙利禁烏克蘭穀物入口 保護當地農民
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

外國新娘公審婚禮女賓客 炮轟對方著白色喱士長裙滿場飛
外國新娘公審婚禮女賓客 炮轟對方著白色喱士長裙滿場飛
印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐
印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐
【俄烏戰爭一周年】俄加緊攻巴赫穆特 烏軍指血腥程度前所未有（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】俄加緊攻巴赫穆特 烏軍指血腥程度前所未有（持續更新）
美洩密案男子提堂 罪成最高可判監15年
美洩密案男子提堂 罪成最高可判監15年
岸田文雄演說前 場地疑遭投擲煙霧彈（第四版）
岸田文雄演說前 場地疑遭投擲煙霧彈（第四版）
日本明年發行新紙幣 時隔40年再推新鈔
日本明年發行新紙幣 時隔40年再推新鈔
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款