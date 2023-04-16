【社屋項目】長沙灣順庭居接受申請　提供132單位最快6月入伙

基督教家庭服務中心長沙灣「順庭居」社會房屋項目即日起接受申請 ，為基層家庭改善住屋環境。順庭居鄰近荔枝角港鐵站，提供共 132個單位，詳情如下：

單位類別 單位數目 實用面積 (平方呎) 每月租金 1 人單位 4 99 $2,300 2 人單位 105 131 $3,300 4 人單位 19 248 $4,900 5 人單位 3 376 $5,500 無障礙單位(2-3 人) 1 248 $3,300

中心表示，以上單位均提供獨立洗手間、煮食空間、抽氣扇及熱水爐等設備，歡迎已輪候公屋3年或以上，或有真正住屋需要的家庭於2023年4月22日中午12時前遞交申請。

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市民可瀏覽基督教家庭服務中心網頁了解詳情及下載申請表格，並於申請期內透過網上表格、電郵、郵寄或親身遞交申請表，申請費用全免。主辦單位將於四月下旬起進行審核及面見申請人，預計最快可於今年6月入伙。

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