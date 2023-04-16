【大行報告｜AIA】高盛料友邦首季新業務價值增2成　目標價降2%至101元、維持買入

友邦保險 （01299） 將於4月27日公布今年首季新業務摘要。高盛報告預計友邦首季新業務價值約9.8億美元，以固定匯率計按年增20%，以實際匯率計增15%，主要是因香港方面內地遊客銷售復甦，以及東盟市場的低基數效應。該行更新了股權成本假設，在反映該行對內涵價值（EV）除以新業務價值（VONB）預測的變化後，基於模型的12個月折現目標價為101元，較之前103元目標價下調1.9%，維持買入評級。

該行預計內地的新業務價值會按年單位數增長，但在今年第一季仍是最大的細分市場。

料首季訪港內地客貢獻1億美元收入

該行對新業務增長預測的主要驅動力，是來自香港的內地遊客部分約1億美元的貢獻，這相當於在2018年季度收入逾2.5億美元的30%至40%。該行訪問的大多數投資者都認為，存在被壓抑的需求，這將推動內地客新業務價值強勁復甦。該行則認為，鑑於內地壽險公司自2020年以來，旗下保障產品需求不大，故認為重點在於訪港內地客的產品組合，故該行將重點關注管理層在業績公告中關於產品組合和利潤率的評論。

內地業務方面，高盛預計新業務價值以固定匯率計，按年增長7%，連續改善，因友邦保險在去年業績裏指出，在今年至2月份的增長恢復正數。該行亦會關注內地利潤率的評論，以及基於年化新保費、新業務價值增長的隱含利潤率變化。

高盛微調對友邦2023至2025年的預期，以反映最新的外匯、股票和債券收益率變動。將該段期間的帳面價值提高8%，以反映今年3、4月美國債券收益率下降後債券組合的未實現重估收益。

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編輯：胡學能