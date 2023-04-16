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波蘭匈牙利禁烏克蘭穀物入口 保護當地農民

環球社會熱點 18:31 2023/04/16

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由於糧食供應大增壓低價格，波蘭和匈牙利上周六（15日）相繼宣布，禁止烏克蘭穀物進口以保護本地農業。匈利亞未透露禁令何時生效，但兩國禁令都會在6月底結束。匈牙利曾表態希望歐盟修改監管政策，包括向烏克蘭進口商品重新徵收關稅。

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受俄軍封鎖黑海部分港口影響，大批烏克蘭穀物因物流問題滯留中歐國家，由於烏克蘭穀物較價格較當地低廉，對當地農業帶來衝擊。

波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞及斯洛伐克上月曾致函歐盟，指穀物、油籽（oilseeds）、雞蛋、家禽及糖等產品的數目增長其所未見，主張對烏克蘭農產品徵收關稅。

農產品供過於求的情況令波蘭出現滯脹（stagflation），由於當地今年秋季將舉行議會選舉，當地農業受挫恐威脅PiS選情。當局已決定禁止數十種烏克蘭食品進口，對象包括穀物及蜂蜜產品等。

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波蘭執政右翼政黨「法律與正義黨」（Law and Justice，PiS）黨魁卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）指，波蘭仍是烏克蘭的朋友，會繼續支持烏方。

但卡欽斯基指保護公民利益是政府的責任，當局已準備好和烏克蘭談判解決糧食問題。

烏克蘭對波蘭當局決定表示遺憾，批評波蘭作出單方面過激行動。烏克蘭農業政策及食品部表示，波蘭禁令違反現有雙邊出口協議，呼籲透過談判解決問題。該部門強調明白波蘭農民處境，但亦指烏克蘭農民正處於最艱難情況。

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責任編輯：李俊儀

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