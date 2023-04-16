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【外圍一周前瞻】市場關注美股季績　多名聯儲局官員將發表講話

股市 18:38 2023/04/16

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美國上周公布的3月CPI數據較市場預期略低，市場焦點開始由通脹轉向經濟環境，當中美股首季業績勢成關鍵。上周五放榜的多隻銀行股業績均勝市場預期，料投資者本周焦點將轉向增長型股份。另外，多名聯儲局官員亦會發表講話，料為利率走向帶來更多啟示。

非必需消費股業績反映民眾消費取態

當中以特斯拉（美：TSLA，Tesla）及串流播放平台Netflix（美：NFLX）的季績最受矚目。因為兩隻股份均為非必需消費股類股份，隨著美國經濟近月受高通脹問題困擾，兩間公司的季績將更能反映民眾面對高通脹情況，是否仍會選擇這些額外消費。

Natixis Investment Solutions 投資組合策略師梅爾森（Garrett Melson）表示，目前處於經濟硬著陸和軟著陸兩種論述之間的拉鋸，如果看到消費者有一些強勢表現，將可支持不會出現最壞情境的論述。

儲局官員禁言期前紛發表講話

距離聯儲局舉行議息會議尚有兩星期，當局規定官員不可以在議息會議舉行一周前發表言論，亦即「禁言期」（blackout period），因此現時發表意見的官員言論將愈趨重要。

本周將有多名儲局官員在公開場合講話，包括鮑曼、古爾斯比、威廉斯、沃勒、梅斯特、庫克、博斯蒂克及哈克等。芝商所（CME Fedwatch）數字顯示現時市場預期儲局5月將有近8成機會加息0.25厘，6月再加息0.25厘的機率亦升至逾15%，故本周可進一步了解官員對往後利率的取態。

本周美國重點數據
日期 項目 預測 前值
17/04 4月紐約州製造業調查指數 -18 -24.6
4月NAHB房屋市場指數 45 44
18/04 3月營建許可 145萬間 152.4萬間
3月新屋動工 140萬間 145萬間
業績：盤前- 美銀（美：BAC）、高盛（美：GS），強生（美：JNJ）
盤後- Netflix（美：NFLX）
19/04 業績：盤前- 摩根士丹利（美：MS）
盤後- Tesla（美：TSLA），IBM（美：IBM）
20/04 聯儲局公布褐皮書
首次申請失業救濟金人數 24萬 23.9萬
連續申領失業救濟金人數 182.5萬 181萬
3月費城聯準企業展望 -19.7 -23.2
3月二手樓銷售 450萬間 458萬間
3月領先指數 -0.7% -0.3%
業績：盤前- 台積電（美：TSMC），美國運通（美：AXP）
 
21/04 4月標普全球美國製造業PMI 49 49.2
4月標普全球美國服務業PMI 51.5 52.6
業績：盤前- 寶潔（美：PG）

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