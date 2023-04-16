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馬斯克成立AI初創「X.AI」　視OpenAI為競爭對手

環球政經 17:55 2023/04/16

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外媒日前報道，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）正創立人工智能初創公司，只為與ChatGPT的母公司OpenAI作競爭。

綜合外媒報道，馬斯克正在組建一個由人工智能研究人員和工程師組成的團隊，並且更與SpaceX 和特斯拉的投資者討論向其新公司的投資事宜。

而根據州政府的公告，馬斯克創建了一間名為X.AI的新人工智能公司，該公司在內華達州註冊。

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就在幾個星期前，包括馬斯克在內的人工智能研究人員和高層呼籲暫停開發比OpenAI的GPT-4更強大的系統，理由是將對社會構成存在潛在風險。

馬斯克是OpenAI的聯合創辦人之一，OpenAI於2015年作為非營利組織成立。他後於2018年卸任公司董事會。

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撰文 : 陳楚琨

創業 內華達 馬斯克 Tesla SpaceX 人工智能

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