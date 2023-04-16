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【華為造車】華為余承東：2025年成智能電動車分水嶺　與北汽合作升級為智選模式

新經濟追蹤 16:57 2023/04/16

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【華為造車】華為余承東：2025年成智能電動車分水嶺　與北汽合作升級為智選模式

上海車展本周二（4月18日）正式開幕，多家車企提前發布最新發展，華為今日舉行智能汽車解決方案發布會，華為常務董事、智能汽車解決方案CEO余承東表示，智能電動汽車將重現功能手機到智能手機的變局，並預計2025年將成為分水嶺，若不把握智能電動網聯汽車的機會，以往多強大的公司都可能會消失，而智能電動車競爭之中，上半場是電動化，由硬件決定體驗，下半場則是智能化，由軟件決定體驗。

華為同時發布智能輔助駕駛解決方案系統「ASD2.0」，不再依賴高精地圖，預計今年第2、3、4季分別在內地5個、15個和45個城市實現無圖商用輔助駕駛，年底實現機械車位自動泊車功能。

余承東：與北汽極狐合作升級

華為自宣布進入汽車領域，並非直接自行製造汽車，而是與車企合作從三種模式合作。

最深度參與的被稱為「智選模式」，華為深度參與產品開發、設計和銷售；其次為「Huawei Inside模式（HI模式）」，華為會為車企車款提供全棧智能汽車解決方案；參與程度較淺的方式是零件供應商，華為會向車企供應自動駕駛軟件和硬件。

華為原先與3家內地車廠展開HI模式合作，但今年初廣汽埃安退出，改為與華為保持零件供應商關係。

余承東最新表示，目前僅與長安阿維塔保持HI模式合作，與北汽極狐合作關係則升級至「智選模式」，並指出自己早前曾稱「與北汽極狐的合作遇到問題，產品競爭力在市場中有點問題」的說法有失誤。

華為汽車轉型遇挫折？ 與廣汽埃安合作項目降級為零件供應商，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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