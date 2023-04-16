【潑水節】泰國總理巴育落區玩水戰 即買水槍「還擊」

上周為泰國潑水節（又名宋干節），泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）上周五（14日）也現身街頭水戰，成為眾人潑水對象，而巴育隨即命隨行人士購買水槍予以還擊。

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69歲的巴育穿著藍色夏威夷恤衫，現身曼谷的潑水節主要戰場考山路，率先與在場官員商討安全措施。

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巴育在一堆歡呼的人群之間行走，遭不少參與潑水節的民眾都趁機潑水，要不斷擦去頭上和臉上的水，又數度除下眼睛擦拭。

據悉，巴育要求隨行人士為其購買水槍，拿起水槍左右還擊，也不時與在旁民眾互動交流。沿路更有外國遊客問他是不是真的泰國總理，並拍照留念。

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巴育表示今次為暌違15年再到訪考山路參與潑水節，感到很開心也不疲倦。他聲稱考山路滿是遊客，正是政府在疫情後加快開關以重振旅遊業的成果。

另外，泰國下月14日舉行大選。民調顯示巴育的支持度低迷，甚至較前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）的支持度低一半。

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責任編輯：鄭錦玲