  • 28°C
香港時間 : 2023416日 (週日) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潑水節】泰國總理巴育落區玩水戰 即買水槍「還擊」

環球社會熱點 17:06 2023/04/16

分享：

分享：

上周為泰國潑水節（又名宋干節），泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）上周五（14日）也現身街頭水戰，成為眾人潑水對象，而巴育隨即命隨行人士購買水槍予以還擊。

蘇丹武裝組織稱控制總統府 最少釀數十死600人傷 【下一頁】

69歲的巴育穿著藍色夏威夷恤衫，現身曼谷的潑水節主要戰場考山路，率先與在場官員商討安全措施。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

巴育在一堆歡呼的人群之間行走，遭不少參與潑水節的民眾都趁機潑水，要不斷擦去頭上和臉上的水，又數度除下眼睛擦拭。

據悉，巴育要求隨行人士為其購買水槍，拿起水槍左右還擊，也不時與在旁民眾互動交流。沿路更有外國遊客問他是不是真的泰國總理，並拍照留念。

岸田文雄演説遇爆炸片段曝光 24歲疑犯寓所檢獲火藥 【下一頁】

巴育表示今次為暌違15年再到訪考山路參與潑水節，感到很開心也不疲倦。他聲稱考山路滿是遊客，正是政府在疫情後加快開關以重振旅遊業的成果。

另外，泰國下月14日舉行大選。民調顯示巴育的支持度低迷，甚至較前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）的支持度低一半。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

法國總統馬克龍妻70歲生日 因示威潮拒離愛麗舍宮
2023/04/14
法國總統馬克龍妻70歲生日 因示威潮拒離愛麗舍宮
【俄烏戰爭】網傳烏戰俘疑遭俄兵斬首影片 俄指應驗真偽
2023/04/13
【俄烏戰爭】網傳烏戰俘疑遭俄兵斬首影片 俄指應驗真偽
特朗普出庭後首度受訪 聲稱法庭職員哭泣道歉
2023/04/12
特朗普出庭後首度受訪 聲稱法庭職員哭泣道歉
馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者
2023/04/12
馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者
掩口費案豔星坦言 特朗普罪不至入獄
2023/04/08
掩口費案豔星坦言 特朗普罪不至入獄

你可能感興趣

法國總統馬克龍妻70歲生日 因示威潮拒離愛麗舍宮
17:19 2023/04/14
法國總統馬克龍妻70歲生日 因示威潮拒離愛麗舍宮
【俄烏戰爭】網傳烏戰俘疑遭俄兵斬首影片 俄指應驗真偽
12:42 2023/04/13
【俄烏戰爭】網傳烏戰俘疑遭俄兵斬首影片 俄指應驗真偽
特朗普出庭後首度受訪 聲稱法庭職員哭泣道歉
18:00 2023/04/12
特朗普出庭後首度受訪 聲稱法庭職員哭泣道歉
政治 巴育 泰國 曼谷

上一篇文章

荷蘭擴大安樂死對象年齡 准1至12歲病童申請

下一篇文章

岸田文雄演説遇爆炸片段曝光 24歲疑犯寓所檢獲火藥
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

外國新娘公審婚禮女賓客 炮轟對方著白色喱士長裙滿場飛
外國新娘公審婚禮女賓客 炮轟對方著白色喱士長裙滿場飛
日本明年發行新紙幣 時隔40年再推新鈔
日本明年發行新紙幣 時隔40年再推新鈔
印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐
印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐
美洩密案男子提堂 罪成最高可判監15年
美洩密案男子提堂 罪成最高可判監15年
岸田文雄演說前 場地疑遭投擲煙霧彈（第四版）
岸田文雄演說前 場地疑遭投擲煙霧彈（第四版）
【俄烏戰爭一周年】俄加緊攻巴赫穆特 烏軍指血腥程度前所未有（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】俄加緊攻巴赫穆特 烏軍指血腥程度前所未有（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款