荷蘭擴大安樂死對象年齡 准1至12歲病童申請

荷蘭政府上周五（14日）宣布將擴大安樂死年齡範圍，容許1至12歲兒童申請。荷蘭政府發聲明表示，新措施適用於患絕症、病情無改善希望且治療亦無法紓緩的兒童，料新安排每年將可結束5至10名兒童的痛苦。

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曾任職醫生的荷蘭衛生部長Ernst Kuipers表示，相關議題非常複雜，及涉及令人非常痛苦的情況。他對各方協商後達成解決方案感到高興，指方案有助患絕症兒童及其家庭。

聲明甚至形容，上述兒童面對無法忍受的絕望痛苦，結束生命是唯一合理選擇。荷蘭政府表示，目前正制定措施詳細規則，料將在今年內公布。

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荷蘭2002年立法，成為全球首個安樂死合法化的國家。但所有申請個案都需向醫療審查委員會提交報告，並只限12歲或以上人士。

若安樂死對象年齡介乎12至16歲，事前需徵得家長同意。若年齡介乎16至18歲，家長亦需參與決策過程。

荷蘭地方審查委員會數據顯示，荷蘭2022年僅錄得一宗12至16歲未成年人實施安樂死個案。荷蘭政府數據亦顯示，2021年期間共有7,666人接受安樂死，佔全國整體死亡人數的4.5%，當中逾6成皆患有不治的癌症。

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責任編輯：李俊儀