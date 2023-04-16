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【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.16更新）

理財智慧 17:01 2023/04/16

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政府今日（16日）發放2023年消費券，iMoney為一眾讀者搜羅了不同儲值支付供應商、餐飲、購物優惠，按下列連即睇更多詳情！

儲值支付供應商 ：

【 2023消費券】中銀香港BoC Pay推「尊屬勁賞Pay」優惠　千色店消費滿500元立減30元

【消費券】新一輪消費券4月16日發放 Tap & Go推不同優惠刺激本土消費

商家：

【美食優惠】麥當勞推消費券優惠　$1歎港式奶茶或大可樂

【2023消費券】Pinkoi推消費券限定優惠　購物滿額即送$40＋全單再減$65

【消費券2023】萬寧、7-Eleven、惠康買禮券送現金券　消費滿指定額享即時扣減優惠

【2023消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲總值$20現金券【著數優惠】

【商場優惠】政府4月16日起派發消費券 東港城、北角匯等新地12大商場 搶先加碼推$1000萬早鳥優惠

【著數優惠】$5000消費券最快4月派 商場盡出優惠谷消費

相關資訊懶人包：

【2023消費券】消費券周日派發　八達通需拍2次卡　先領交津後領消費券

【消費券2023】2萬人已退八達通卡惟未更新領券帳戶　須於下周三前更新紀錄

【消費券2023】用八達通拎消費券懶人包！港鐵站加設八達通服務大使協助市民

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【2023消費券】上一期未用完會影響4月派錢？何時前要用完？用八達通拎消費券注意事項一覽

【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法

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