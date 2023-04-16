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【Tesla業績】特斯拉周三公布首季業績　四大關注

股市 16:15 2023/04/16

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【Tesla業績】特斯拉周三公布業績　四大關注

Tesla（美：TSLA；特斯拉）將於美國時間周三（4月19日）收市後公布首季業績，市場預期經調整每股盈利按年跌20%至0.86美元，經調整純利30.6億美元，收入增長25%至235億美元。市場對特斯拉有四大關注：

1.全年生產200萬輛目標的完成度：

特斯拉已公布首季生產44萬輛，但按季僅增長0.3%，以及僅為CEO馬斯克全年目標200萬輛的22%，低於四季平均25%的速度，最大問題是付運量僅42.29萬輛，即生產多於付運量1.8萬輛，反映接單及庫存問題，市場憂慮200萬輛目標的達成度。

2.毛利率跌勢：

特斯拉今年首季起多次環球減價，生產雖然增加，但盈利卻下跌，投資界擔心需求問題，市場預期毛利率由29.1%跌至21.2%，不過，仍高於比亞迪 （01211） 去年全年的17%毛利率水平，仍有進一步減價的空間。

馬斯克在推特發文回應減價時指，如果車價超過人們的負擔能力，無論產品有多好，人們都不會買，目前仍有很多買不起特斯拉的用戶存在，減價是為了更好的滿足這些用戶需求，而非特斯拉不被市場需要。

3.生產成本降幅：

特斯拉毛利率下跌已是市場共識，除了第一季外，部份分析師預期全年可能跌穿20%，不過，若生產成本下降，則可挽救毛利率跌勢，尤其是馬斯克在投資者日發布，墨西哥超級工廠的建設計劃，預期可將下一代車型的生產成本下降50%，故投資界亦關注特斯拉的生產成本表現。

4.現金水平：

市場預期特斯拉的自由現金流會增至30億美元，按年增3成。現金流有助企業管理業務，尤其是特斯拉未來的擴張計劃。

【TSLA】馬斯克據報正籌建另一AI公司　並向其他科企挖角

【美股焦點】Lucid引發需求擔憂　首季交付1406輛、少於生產數量　盤後插6%

【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%

【TSLA】特斯拉美國年內第五次減價　Model Y累計減兩成

【TSLA】Tesla上載41頁Master Plan 3 報告　窺探未來新車規劃方向？

記者：譚志偉

美股 業績公布 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 馬斯克 每股盈利
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