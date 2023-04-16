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蘇丹武裝組織稱控制總統府 最少釀數十死600人傷

環球社會熱點 15:44 2023/04/16

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北非國家蘇丹首都喀土穆（Khartoum）爆發激烈戰鬥，目前最少已造成56人死亡及近600人受傷。反政府的準軍事組織快速支援部隊（RSF）聲稱已控制總統府、國家電視台及喀土穆機場等其他重要設施。

岸田文雄演説遇爆炸片段曝光 24歲疑犯寓所檢獲火藥 【下一頁】

但蘇丹政府軍隊上周六（15日）夜晚否認說法，並對位於鄰近喀土穆的恩圖曼（Omdurman）RSF基地發動空襲，要求民眾留在家中。亦有當地民眾指，第二大城市蘇丹港（Port Suda）在周日凌晨時份，亦有傳出槍聲。

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《路透社》報道，當地街上有坦克穿梭。沙特航空Saudia承認，一架客機遭到攻擊。多間航空公司已暫停往來喀土穆的航班，鄰國乍得（Chad）亦已關閉兩國邊境。

英國廣播公司（BBC）引述當地居民報道，當地民眾未料到衝突發生，很多人在過境途中被困。

RSF和軍隊爆發激戰，一直維持至周日（16日）凌晨，當地街道空無一人，但可聽到爆炸聲及槍聲。當地醫生工會表示，全國各地最少56名平民在戰鬥中喪生，其中2人死於喀土穆機場，其餘則在其他地區死亡，另有數十名軍人死亡。BBC指，最少3名聯合國世界糧食計劃署（WFP）工作人員遇難。

岸田文雄演說前 場地疑遭投擲煙霧彈（第四版） 【下一頁】

蘇丹自2021年10月發生政變後，一直受軍人統治。當地軍人普遍效忠於軍方總司令布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan），但RSF的首領則是前軍閥Mohamed Hamdan Dagalo，後者亦被外界稱為Hemedti。

雙方早前談判，計劃將RSF併入正規軍隊，希望令蘇丹恢復文官統治，結束軍事政變引發的政治經濟危機。RSF希望推遲計劃10年，但軍方要求在兩年内完成。Hemedti表明部隊將繼續戰鬥，直至佔領所有軍事基地。

蘇丹軍方則回應表示，排除繼續談判可能，會戰鬥直至解散RSF。

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責任編輯：李俊儀

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