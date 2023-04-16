岸田文雄演説遇爆炸片段曝光 24歲疑犯寓所檢獲火藥

日本首相岸田文雄上周六（15日）於和歌山市演説期間，有人投擲筒狀物體導致現場發生爆炸。岸田在隨行人員保護下脫險，事後強烈譴責暴行。警方以「武力妨害業務罪」拘捕24歲男子木村隆二，並於其寓所檢獲火藥。

岸田文雄演說前 場地疑遭投擲煙霧彈（第四版） 【下一頁】

從現場拍攝的片段顯示，筒狀物體落地的瞬間與岸田所站位置十分接近。但隨行扈從及時用公事包撥走筒狀物及掩護岸田，因此岸田並無受傷。

警方周日（16日）凌晨起搜查木村隆二的寓所，直至當地時間上午9點多（本港時間8點多）完成搜查。

調查人員從疑犯寓所搬出10多個紙箱，據報檢獲火藥及一部電腦。據悉，疑犯被捕後一直拒絕披露案情，僅表示要等律師到達後再說。

南韓駁斥美監聽「無稽之談」 否認搬總統府釀安保漏洞 【下一頁】

自日本前首相安倍晉三去年遭槍擊身亡後，警方修訂《警護要則》，規定要由警察廳事先審查該縣警方制定的警護計劃。

警察廳表示，警方在岸田演説前已基於《警護要則》展開上述程序。

岸田文雄周日強烈譴責有人投擲爆炸物，指他絕不容許有人在構成民主主義根本的選舉中，實施暴力行為。他要求警方在警備和安全上確保萬全，以免影響各政黨為爭奪國會5個議席補選所展開的競選活動。

他更表示必須盡最大努力，確保下月於日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會安全舉行。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲