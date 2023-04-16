【2023消費券】中銀香港BoC Pay推「尊屬勁賞Pay」優惠　千色店消費滿500元立減30元

新一輪消費券已於今日（16日）發放，中銀香港BoC Pay為此推「尊屬勁賞 Pay」，包括於指定商戶單一消費滿1,500元立減80 元、千色Citistore消費滿500元立減30元優惠，以及提供過百款商戶禮券供市民領取使用。

該行稱，由4月16日至5月31日期間，市民於周大福、周生生、六福珠寶、運動家、馬拉松、GigaSports、莎莎、OSIM 等超過30家實體及網上商戶，以 BoC Pay單一消費滿1,500元，可享即時扣減80元優惠；另外，由即日起至5月6日，於全綫千色Citistore消費滿500 元，可享即時扣減30元優惠。

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此外，BoC Pay客戶可享價值高達7,000元的商戶優惠禮券，涵蓋共50家生活百貨、網上商店、餐廳 美食等商戶，包括：友和 YOHO提供以82折購買Dyson風筒；於萬寧消費滿指定金額可享高達420元優惠券；麥當勞多款套餐優惠折扣；商務印書館提供消費滿250元享9折優惠；於運動家、C.P.U.及 Runderful購買正價貨品滿1,200元，可享即時扣減200元優惠；中石化入油享每升減7.73元等。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示：「受惠於去年消費券計劃的帶動，2022 年下半年，BoC Pay 交易金額按年上升逾1.3倍。隨著社會全面復常，加上特區政府即將發放2023年第一期消費券計劃，本地消費意欲逐漸回升。有見及此，本行推出 『尊屬勁賞 Pay』，期望進一步帶動消費及經濟增長，同時推動本地流動支付的廣泛應用。」

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