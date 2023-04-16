【保你大】單憑快測無得賠　保險只接受核酸報告　一文了解COVID19賠償爭拗

我們保險行業過去3年少了九成多的旅遊保險生意，但卻多了另類的保險生意，那就是有關新冠肺炎（COVID 19）的保障。只不過，絕大部分所謂的新冠肺炎保單，保險公司都沒有實際保費收入，即是只有賠償的份兒，因為大部分都是在原有的醫保保單中，加入了因為中了COVID 19而要住院或隔離，可以得到每日住院償金而已（後來也有些是保障注射疫苗後出現副作用而需住院的住院償金）！

不過，即使客人沒有付過錢去買隔離津貼，但仍有機會出現爭拗。前周保險索償投訴委員會公布2022年投訴個案數據，在607宗投訴個案中，有59宗，即大約一成是有關「新冠疫情保單」的。今日筆者來到芳姐的茶餐廳食早餐時，芳姐和伙記阿蘇都走過來跟筆者談到這次的投訴個案，大家都感到很諷刺。

芳：「森哥，過去2年，幾乎沒有人去旅行或公幹，你們應該損失絕大部分旅遊保險的生意，結果就連投訴都沒有了。我記得，過去正常日子時，旅遊保險的投訴不是第二多就是第三多，但現在卻『清零』了，反而過去沒有的，即是與新冠肺炎有關的，竟然佔上一成數字，這個世界真有點諷刺呢！」芳姐拿着報紙，望着相關的新聞跟筆者說。

森：「芳姐，妳的記性比我們業內人士還要好呢！妳說得對呀，每年保險索償投訴委員會公布上一年投訴數字時，旅遊保險必定佔了一定比例。我記得在這裏也跟妳和阿蘇講過，很多人買旅遊保險時，都沒有詳細看過相關的保障範圍，一廂情願以為旅程中遇到的所有損失或不便都可以獲得賠償，結果就惹來很多爭拗。但這2年我幾乎一張旅遊保單都未賣出過，又何來投訴呢！另一邊廂，又確實多了牽涉新冠肺炎保障的索償，但我們幾乎是沒有得益的，因為這不是新造的保單，而是在本來的醫保中增加了保障條款，但結果也導致一些投訴，真的很無奈！」

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蘇：「我看報紙報道，主要爭拗就是快測（RAT）可否代替核酸檢測（PCR），以確認投訴人真的中了COVID，對嗎？」

森：「阿蘇，完全正確呀！如果因為確診新冠肺炎而要入院治療，我們的醫保本來也提供保障的，但住院時必定會再做一次核酸檢測，如果是這樣的話，一般都會有報告，所以沒有特別問題，反而只憑快測確診而想索償我們贈送的住院現金就有麻煩，因為後來政府接納用快測代替核酸檢測，作為確診或隔離的證明，如果不用特別治療，就未必會替患者再做核酸檢測去確認，結果就出現爭拗了。」

芳：「為甚麼政府可以用快測來代替，你們就不接受呢？是否想為難你的客戶？」

森：「芳姐，言重了，所謂不接受，也是有根據的，因為我們的保單條款列明，有關的診斷必須獲得相關檢測報告支持，單純的臨床診斷不符合標準！」

蘇：「但要獲得你們的賠償，至少要有隔離令，以及入住政府的隔離設施，是嗎？」

森：「是的，但這也不足以證明他是中了新冠的。我看報道，委員會披露的其中有個案，投訴人表示，在隔離令生效期間未能外出做核酸，所以不能交出核酸報告，而委員會則認為，快測只是一種自我檢測的方法，不能代替最權威的檢測方法，而且，隔離令只是衛生防護中心按患者自行申報就可以發出，也不能作為確診的證據。而患者即使被隔離，也可以用其他方法，例如領取深喉唾液樣本包等，不用親身去辦，所以認為應該有核酸報告才合規，委員會最後同意保險公司不賠的決定。」

蘇：「嗯，我相信，明年不會再出現相關的投訴了。」

芳：「是的，但可能又出現旅遊保險的投訴呢！」

森：「這個幾乎可以肯定的！」筆者笑着說。

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第806期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨