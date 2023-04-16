【美食優惠】麥當勞推消費券優惠　$1歎港式奶茶或大可樂

新一輪消費券於今日（16日），麥當勞App推出消費券攻略，七大精彩著數優惠低至$1。由4月17日至21日（星期一至五），麥當勞App用戶可獨家享受以下多款至抵美食優惠！

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優惠期內麥當勞App推出港式奶茶早晨優惠，用戶可於上午4時至11時憑電子優惠券購買$1港式奶茶細杯裝 (凍/熱)，並可以$15 加配芝蛋脆雞飽，換言之，只需$16便可享受美味麥當勞早餐。另外，用戶同樣可於4月17日至21日（星期一至五）上午11時後享用「$1大可樂」優惠。

而深受顧客喜愛的「醒晨超值選」會繼續供應，美食選擇包括兩款經典滋味魚柳飽和豬柳蛋漢堡，每款連飲品組合均以$21早晨滋味價發售。逢星期一至五（公眾假期除外），顧客凡到麥當勞餐廳或經麥當勞App使用電子優惠券，均可使用以上醒晨超值選優惠。

另外，麥當勞宣布夥拍八達通App推出「食住賞」優惠，由4月16日起至5月13日期間，顧客只需於麥當勞App內用八達通App單次付款滿40元，可享5元增值額，推廣期內最多可賺高達10元獎賞。獎賞名額有限，先到先得，送完即止。

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