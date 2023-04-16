【本港經濟】陳茂波：新一期消費券今日派發　市場將注入約200億元消費力

財政司司長陳茂波今日 （16日）發表網誌，新一期電子消費券今日派發，市場將注入約200億元消費力，相當於本港單月零售額約六成。這將為零售及餐飲等行業刺激實質需求、帶來更樂觀的氣氛。

他又稱，在財政預算案公布的「開心香港」活動也即將啟動，隨後會有一系列以特色美食和開心玩樂為主題的市集和嘉年華，希望這些都能為社會帶來更多笑臉和正能量，並為經濟增添更多積極正面的氣氛。

【2023消費券】到OK便利店用八達通領消費券 可獲總值$20現金券【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

陳茂波另外提到，現時港府正大力推動香港經濟朝高質量發展，包括數字化經濟、第三代互聯網（Web3）的發展與應用，以及國際綠色科技和綠色金融中心等，這些都是有助增強本港經濟發展動能的新領域、新賽道。

他續稱，過去一周，多個大型創科展覽及Web3嘉年華活動在本港舉行，吸引了大批本地業界參與，來自海外的參與者比例更高，有效促成了高效、密集和跨專業的深入互動交流。這些活動正有力展示香港優良高效的營商環境，同時進一步激活本港的創科生態圈；也印證了穩定安全的環境必定更有利促進投資及發展。

同場加映：【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機