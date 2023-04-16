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【本港經濟】陳茂波：新一期消費券今日派發　市場將注入約200億元消費力

理財智慧 15:45 2023/04/16

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財政司司長陳茂波今日 （16日）發表網誌，新一期電子消費券今日派發，市場將注入約200億元消費力，相當於本港單月零售額約六成。這將為零售及餐飲等行業刺激實質需求、帶來更樂觀的氣氛。

他又稱，在財政預算案公布的「開心香港」活動也即將啟動，隨後會有一系列以特色美食和開心玩樂為主題的市集和嘉年華，希望這些都能為社會帶來更多笑臉和正能量，並為經濟增添更多積極正面的氣氛。

【2023消費券】到OK便利店用八達通領消費券 可獲總值$20現金券【見下頁

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陳茂波另外提到，現時港府正大力推動香港經濟朝高質量發展，包括數字化經濟、第三代互聯網（Web3）的發展與應用，以及國際綠色科技和綠色金融中心等，這些都是有助增強本港經濟發展動能的新領域、新賽道。

他續稱，過去一周，多個大型創科展覽及Web3嘉年華活動在本港舉行，吸引了大批本地業界參與，來自海外的參與者比例更高，有效促成了高效、密集和跨專業的深入互動交流。這些活動正有力展示香港優良高效的營商環境，同時進一步激活本港的創科生態圈；也印證了穩定安全的環境必定更有利促進投資及發展。

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撰文 : 陳楚琨

財政政策 電子支付 電子消費券 經濟 陳茂波 玩樂 零售 香港 財政預算案 金融

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