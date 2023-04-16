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【免費巴士】九巴舉辦太陽能巴士免費乘車日　未來四個星期舉辦3次　限指定路線及班次

理財智慧 15:31 2023/04/16

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九巴早前舉辦太陽能主題巴士西貢路線免費乘車日，反應熱烈。為進一步推廣綠色運輸，九巴加推一輛太陽能主題巴士，並將於未來四個星期內，舉辦三次免費乘車日，每次讓市民無限次免費乘搭兩條指定九巴路線的太陽能主題巴士，本周日將率先出巡粉嶺皇后山以及屯門和田邨、菁田邨。

率先於4月16日舉辦的免費乘車日，全港市民當日可無限次免費乘搭行走路線278A [皇后山 ⇌ 荃灣(如心廣場)] 的太陽能主題巴士（車牌號碼：VG6020），以及行經和田邨、菁田邨的路線67A [屯門(寶田邨) ⇌ 葵芳(葵翠邨) ] 的太陽能主題巴士（車牌號碼：TV4811）。

路線278A（車牌號碼：VG6020）於4月16日的預計班次時間表

開出地點 開出時間
皇后山 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
荃灣(如心廣場) 10:25, 13:25, 16:25, 19:25, 21:45

路線67A（車牌號碼：TV4811）於4月16日的預計班次時間表

開出地點 開出時間
屯門(寶田邨) 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30
葵芳 (葵翠邨) 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00

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此外 ，九巴亦宣布，將於4月17日（星期一）與MyTV Super Limited合作，舉辦免費乘車日。全港市民當日可無限次免費乘搭myTV SUPER主題巴士（車牌號碼：PX5152），行走路線7 [樂富 ⇌ 尖沙咀碼頭]，慶祝myTV SUPER 7周年。市民可於4月17日，乘搭上述指定巴士毋須繳付車資，無限次上落車。

路線7（車牌號碼：PX5152）於4月17日的預計班次時間表

開出地點 開出時間
樂富 05:30、07:00、09:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00
尖沙咀碼頭 06:20、08:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:05

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撰文 : 陳楚琨

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