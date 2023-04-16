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【中小企展望】低基數效應　港中小企對前景期望創新高

商業 12:48 2023/04/16

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澳洲會計師公會今(15)日公布第14次年度亞太區小型企業調查，發現超過半數（56%）的受訪者表示在去年已經實現增長； 65% 的受訪者預計今年本地經濟會增長，打破調查以來的最高紀錄：超過半數（58%）的受訪者預計今年會增聘人手。

是次調查在去年11月22日至12月5日進行，主要對象為僱員人數少於20人的小型企業經營者/經理，進行隨機抽樣調查。共訪問了4,280間小型企業，受訪者來自亞太區11個主要市場，包括香港、中國內地、新加坡、台灣、馬來西亞、越南、印度、印尼、菲律賓、澳洲、紐西蘭。而香港地區共有312名受訪者，當中零售業（14%）、銀行、金融或保險（10%）、 教育及培訓 （10%）以及專業、科學及技術服務（10%）。

隨著香港步入復常，香港中小止對海外銷售預期及創新意願高，不但自調查以來新高，亦高於所有受訪市場。當中，74%的受訪香港小型企業預期海外銷售增長•89%香港小型企業計劃在未來12個月內進行創新。

同時，不少中小企都而要外部資金來支持生意發展，調查發現有74%的企業去年曾從外部獲得資金，這些資金主要來自銀行和政府資助；其中有七成受訪者認爲容易獲取這些外部資金；有超過四分之一的本地小型企業表示，去年外部融資主要來源自政府資助或資金：今年91%小型企業計劃尋求外部資金。

然而，面對政府推出的「還息不還款」措施始終有一天會取消，以及環球利息上升的情況，都可能影響中小企的融資。澳洲會計師公會2023年大中華區分會副會長葉耘開表示，復常後中小企的業績將有望回復至疫前甚至更好，應有能力還息兼還本。而事實上政府很多資助措施仍然繼續實行，中小企仍可受惠。

記者：梁巧恩

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