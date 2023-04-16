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【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險

股市 08:53 2023/04/16

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【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險

耶倫接受外電訪問時，談到對俄烏戰爭的看法，她指出，美國主導對俄羅斯的制裁和出口管制，正在減少俄羅斯的戰爭資源，西方國家對俄羅斯60美元一桶的油價上限，令莫斯科的預算盈餘變成赤字。「制裁和出口管制迫使俄羅斯向伊朗和北韓尋求軍事裝備及供應，美國將採取措施，遏止逃避制裁。」認為普京軍隊真是缺少發動戰爭所需的裝備。

作為世界儲備貨幣，美元角色會否因使用制裁招數而被削弱？耶倫承認存在潛在風險。

「當我們使用金融制裁時，這將連繫到美元角色，令其存在風險，隨着時間推演，可能會破壞美元的領導性（即所謂美元霸權），但這只是極端的工具，我們會盡量明智地使用」，耶倫指，在盟友支持下，制裁是最有效的。

耶倫直指，制裁令到中國、俄羅斯及伊朗尋找美元的替代品，但這不容易達成，因為美元獨有的特性，受到全世界最安全及最流動資產——美國國債的支持。

「美元正被廣乏使用，我們有非常深度的資本市場、法治，這是用於全球交易貨幣來說必不可少，我們未有見到其他國家有如此的基礎設施，以及制度上的基建，可以為世界提供這樣的服務。」

【美國加息】耶倫：美國銀行界信貸緊縮　將否定儲局需要更多加息

【人民幣國際化】巴西第二大外匯儲備貨幣　人民幣取代歐元

記者：譚志偉

美股 債券 貨幣政策 財政政策 貿易戰 外滙 耶倫 國債 美元
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