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【美國加息】耶倫：美國銀行界信貸緊縮　將否定儲局需要更多加息

股市 07:47 2023/04/16

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【美國加息】耶倫：美國銀行界信貸緊縮　將否定儲局需要更多加息

美國財政部長耶倫接受外電訪問時表示，在近期銀行倒閉後，銀行可能會變得更加謹慎，進一步收緊貸款，這可能會否定聯儲局需要進一步加息。不過，耶倫上周二曾表示，沒有證據看到信貸收縮，儘管聯儲局數據顯示，銀行貸款在3月最後兩周大幅下滑。

耶倫指出，在矽谷銀行及Signature銀行倒閉後，政府所採取的行動，已令存款外逃的情況趨向穩定，「事情已回歸平靜」。她指，在這種環境下，銀行似乎在一定程度上變得更加謹慎，「在事爆發前，我們已見到銀行的放貸標準已有收緊，以後可能會更甚。」這將導至經濟層面上的信貸受到限制，這可以取代聯儲局需要進一步加息。

不過，耶倫表示，還沒有看到任何「足夠戲劇性或重要性」來改變她對經濟前景的看法。「我認為前景仍是一個適度增長，以及勞工市場繼續強勁，而通脹正在下降。」

耶倫並非唯一的財金官員預計銀行信貸會有所緊縮，部份儲局官員亦曾表示，美國央行應該採取更加審慎的立場，因為他們預計銀行將在未來幾個月限制放貸。

耶倫被問到，由於對存款安全的擔憂，建立央行數字貨幣是否明智，這將允許美國消費者直接在聯儲局開立賬戶。

耶倫回應指，這有好處亦有壞處，所以這是需要認真分析的問題，但這可能是美國人未來要面對的事情。

 

（報道更新中）

記者：譚志偉

美股 貨幣政策 經濟衰退 財政政策 耶倫 美國財政部 加息 美國聯儲局 美國 銀行
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