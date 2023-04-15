人行指中國金融風險總體可控 料今年GDP增5%

人行行長易綱表示，中國金融運行整體穩健，風險總體可控，銀行業金融機構總體經營情況良好，少數問題中小金融機構改革化險取得重要進展。他表示，內地房地產市場有積極變化，通脹仍處低位，今年GDP增速料達5%左右。

【小米1810】小米指正研發新AI產品 另任命AI大模型團隊負責人 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

他在國際貨幣與金融委員會(IMFC)會議上指出，中國經濟運行正持續回升，消費快速回暖，服務業明顯復甦，物價水平持續保持穩定。

他又表示，中方支持解決債務問題的多邊努力。中方本著負責任的態度切實落實G20緩債倡議，提供緩債的金額佔45%。在解決主權債務問題時，各方應堅持「共同行動、公平負擔」原則。

【恒大危機】恒大汽車尋求新資金 傳投資者反應平平 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機