  • 26°C
香港時間 : 2023416日 (週日) 00:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行指中國金融風險總體可控 料今年GDP增5%

股樓投資 23:04 2023/04/15

分享：

分享：

人行行長易綱表示，中國金融運行整體穩健，風險總體可控，銀行業金融機構總體經營情況良好，少數問題中小金融機構改革化險取得重要進展。他表示，內地房地產市場有積極變化，通脹仍處低位，今年GDP增速料達5%左右。

【小米1810】小米指正研發新AI產品 另任命AI大模型團隊負責人  詳情請看【下一頁

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

他在國際貨幣與金融委員會(IMFC)會議上指出，中國經濟運行正持續回升，消費快速回暖，服務業明顯復甦，物價水平持續保持穩定。

他又表示，中方支持解決債務問題的多邊努力。中方本著負責任的態度切實落實G20緩債倡議，提供緩債的金額佔45%。在解決主權債務問題時，各方應堅持「共同行動、公平負擔」原則。

【恒大危機】恒大汽車尋求新資金 傳投資者反應平平  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

中國銀行（03988） 港股

下一篇文章

【小米1810】小米指正研發新AI產品 另任命AI大模型團隊負責人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【2023消費券】消費券周日派發　八達通需拍2次卡　先領交津後領消費券
【2023消費券】消費券周日派發　八達通需拍2次卡　先領交津後領消費券
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
太古城驚現「天水圍價」　兩房極低層戶618.8萬沽　呎售1.06萬
太古城驚現「天水圍價」　兩房極低層戶618.8萬沽　呎售1.06萬
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款