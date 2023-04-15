【小米1810】小米指正研發新AI產品 另任命AI大模型團隊負責人

多間科企近期相繼加強投入人工智能產業。小米(01810)董事長雷軍日前在社交平台指出，常被問及小米對AI大模型和AIGC（內容生成式人工智能）的看法，而小米在AI領域投入多年，有AI實驗室、語音助手「小愛同學」、自動駕馳等團隊。雷軍表示，對於大模型當然會全力以赴，堅決擁抱。他補充，集團正在研發一些有趣的技術和產品，等打磨好了再給大家展示。

【恒大危機】恒大汽車尋求新資金 傳投資者反應平平 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

小米亦宣布，任命欒劍擔任技術委員會AI實驗室大模型團隊負責人，向技術委員會副主席、AI實驗室主任王斌滙報。欒劍現任小米技術委員會AI實驗室語音生成團隊負責人。他曾任東芝（中國）研究院研究員、微軟（中國）工程院高級語音科學家、微軟小冰首席語音科學家及語音團隊負責人等職位。

【TESLA】傳有意和ChatGPT開發商競爭 馬斯克組建AI初創企業 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機