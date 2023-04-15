  • 27°C
香港時間 : 2023415日 (週六) 23:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米1810】小米指正研發新AI產品 另任命AI大模型團隊負責人

股樓投資 21:54 2023/04/15

分享：

分享：

多間科企近期相繼加強投入人工智能產業。小米(01810)董事長雷軍日前在社交平台指出，常被問及小米對AI大模型和AIGC（內容生成式人工智能）的看法，而小米在AI領域投入多年，有AI實驗室、語音助手「小愛同學」、自動駕馳等團隊。雷軍表示，對於大模型當然會全力以赴，堅決擁抱。他補充，集團正在研發一些有趣的技術和產品，等打磨好了再給大家展示。

【恒大危機】恒大汽車尋求新資金 傳投資者反應平平  詳情請看【下一頁

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

小米亦宣布，任命欒劍擔任技術委員會AI實驗室大模型團隊負責人，向技術委員會副主席、AI實驗室主任王斌滙報。欒劍現任小米技術委員會AI實驗室語音生成團隊負責人。他曾任東芝（中國）研究院研究員、微軟（中國）工程院高級語音科學家、微軟小冰首席語音科學家及語音團隊負責人等職位。

【TESLA】傳有意和ChatGPT開發商競爭 馬斯克組建AI初創企業  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

港股

上一篇文章

人行指中國金融風險總體可控 料今年GDP增5%

下一篇文章

【TESLA】傳有意和ChatGPT開發商競爭 馬斯克組建AI初創企業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【2023消費券】消費券周日派發　八達通需拍2次卡　先領交津後領消費券
【2023消費券】消費券周日派發　八達通需拍2次卡　先領交津後領消費券
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
太古城驚現「天水圍價」　兩房極低層戶618.8萬沽　呎售1.06萬
太古城驚現「天水圍價」　兩房極低層戶618.8萬沽　呎售1.06萬
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款