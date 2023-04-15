【TESLA】傳有意和ChatGPT開發商競爭 馬斯克組建AI初創企業

電動車Tesla(美：TSLA)創辦人馬斯克傳正計劃籌建一間人工智能(AI)初創企業，從而和ChatGPT開發商OpenAI正面競爭。消息指，馬斯克已採購數千個英偉達(美：NVDA)的繪圖處理器。並一直在招募AI研究人員和工程師。

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該報道指，馬斯克一直在組建一支由研究人員和工程師組成的團隊，並一直在與有份投資Tesla 和Space X的投資者進行對話，說服他們也投資於這間初創企業。他還從其他頂級人工智能公司招聘人才，包括由Alphabet擁有的DeepMind。

至於馬斯克所採購的繪圖處理器，其芯片是構建大型語言模型的組成部分，從而和OpenAI 進行競爭。

值得留意的是，馬斯克是OpenAI創辦人之一，但他已於2018年退出董事會。

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