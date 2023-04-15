  • 28°C
香港時間 : 2023415日 (週六) 21:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TESLA】傳有意和ChatGPT開發商競爭 馬斯克組建AI初創企業

股樓投資 20:10 2023/04/15

分享：

分享：

電動車Tesla(美：TSLA)創辦人馬斯克傳正計劃籌建一間人工智能(AI)初創企業，從而和ChatGPT開發商OpenAI正面競爭。消息指，馬斯克已採購數千個英偉達(美：NVDA)的繪圖處理器。並一直在招募AI研究人員和工程師。

【恒大危機】恒大汽車尋求新資金 傳投資者反應平平  詳情請看【下一頁

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

該報道指，馬斯克一直在組建一支由研究人員和工程師組成的團隊，並一直在與有份投資Tesla 和Space X的投資者進行對話，說服他們也投資於這間初創企業。他還從其他頂級人工智能公司招聘人才，包括由Alphabet擁有的DeepMind。

至於馬斯克所採購的繪圖處理器，其芯片是構建大型語言模型的組成部分，從而和OpenAI 進行競爭。

值得留意的是，馬斯克是OpenAI創辦人之一，但他已於2018年退出董事會。

【長和系】長和高層傳赴英和官員會面 尋求3英國Vodafone合併獲支持  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股

下一篇文章

【恒大危機】恒大汽車尋求新資金 傳投資者反應平平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
太古城驚現「天水圍價」　兩房極低層戶618.8萬沽　呎售1.06萬
太古城驚現「天水圍價」　兩房極低層戶618.8萬沽　呎售1.06萬
【2023消費券】消費券周日派發　八達通需拍2次卡　先領交津後領消費券
【2023消費券】消費券周日派發　八達通需拍2次卡　先領交津後領消費券
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款