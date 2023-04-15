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【恒大危機】恒大汽車尋求新資金 傳投資者反應平平

股樓投資 18:32 2023/04/15

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仍然停牌的恒大汽車（00708）上月發公告，警告在無法獲得新增流動性的情況下將有停產風險，並稱計劃尋求超過290億元人民幣的融資。但據外電引述知情人士報道，恒汽開出的部分條款讓潛在投資者卻步，其融資提案反應平平。

【長和系】長和高層傳赴英和官員會面 尋求3英國Vodafone合併獲支持  詳情請看【下一頁

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

該報道指，由於目前恒大汽車產量實際上陷入癱瘓，大多數潛在投資者均關注該公司的汽車生產許可證，由於中國試圖限制過多的市場參與者進入電動汽車市場，因而相關許可證屬公司的核心資產，投資者擔心許可證的轉讓複雜，因而對其投資卻步。

知情人士又指出，恒大汽車希望至少有一些參與汽車生產的管理團隊繼續留任，這也讓幾位潛在的新投資者不太滿意，因為這些投資者更願意從頭開始，特別部分投資者有意成為電動車製造商。

信義能源宣布「十供一」供股 集資16億元  詳情請看【下一頁

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