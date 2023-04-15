▲ 【資金流向】大摩：北向資金先行將A股獲利 待下一階段政策催化劑

摩根士丹利表示，截至4月12日的4月份，離岸對沖基金及零售投資者的北向資金先行將A股獲利，而外國投資者更是對A股倉位維持審慎態度，反而國內的投資情緒則開始回升。

該行估計對沖基金在3月淨買入31億美元，較2月的13億美元為多，可是，4月至今，它們轉軚至淨沽出，雖然金額並不多，但足以證明外國投資者審慎的態度，並指出它們採用「買進持有（buy and hold）」策略的動機仍較低。

至於在最近一次市場調查，該行發現投資者現時不會衝入中國股市之中，並相信投資機會是從下而上，多於由上而下。不過，對沖基金依然相信A股較能享受大市上升，目前則著眼於下一階段的政策催化劑。

另外，標普500指數上周累升0.8%，花旗表示，截至4月12日一周，債券基金和股票基金分別淨流入23億美元及39億美元，並主要流入美國基金，整體錄得49億美元。新興市場基金錄得2000萬美元淨流出，當中中國基金更是第三周錄得淨流走。

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編輯:姚卓然