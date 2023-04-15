【長和系】長和高層傳赴英和官員會面 尋求3英國Vodafone合併獲支持

外電報道，長和(00001) 主席李澤鉅及聯席董事總經理霍建寧等高層上月前往英國，和當地官員會面，為3英國與Vodafone(美：VOD)的潛在合併交易尋求支持。近日有消息指，兩電訊商合併有望於未來數周落實，英國政府近日則表示，對市場整合持開放態度。

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消息指，霍建寧與英國政府官員會面正面，李澤鉅也在場。消息又指，3英國與Vodafone宣布合併的同時或會就網絡投資作出承諾，目前亦考慮對客戶定價作出承諾，但預期實行可能性較低。

一旦合併成功，新公司分別由Vodafone及長和分別持股51%和49%。並且擁有約2700萬名客戶，成為英國最大電訊商。

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