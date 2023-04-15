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【政府工招聘】商務及經濟發展局招聘「一帶一路」專員　月薪達27.9萬元　即睇入職要求（附招聘連結）

Hot Talk 15:06 2023/04/15

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【政府工招聘】商務及經濟發展局招聘「一帶一路」專員　月薪達27.9萬元（附招聘連結）

香港商務及經濟發展局「一帶一路」辦公室正在招聘「一帶一路」專員 ，月薪達279,850元 。應徵者可透過郵寄、親身遞交或公務員事務局網站網上遞交表格，截止申請日期為5月2日晚上11時59分。招聘連結

「一帶一路」專員入職條件為(i)具備最少15年擔任高層行政及管理職位的經驗，如曾於大型公共或私人機構工作更佳；或 (ii) 具備最少10年於大型公共或私人機構擔任高層行政及管理職位的經驗，當中包括最少5年直接領導、推廣或管理在「一帶一路」沿線國家進行「一帶一路」相關項目的經驗。同時，又具備國際視野、敏銳的商業觸覺，並擅長與商界、專業界別以及政府部門聯繫和合作，以及在過去5年內，具備最少2年與內地當局或大型內地企業有事務往來的經驗。

招聘文件顯示，其工作職責為就推動香港參與「一帶一路」建設的工作制訂整體策略和倡導推展政策，並向商務及經濟發展局局長提供策略性建議；專責監督政府有關「一帶一路」建設的策略及措施，在此重要崗位上協調統籌政府「一帶一路」的工作等等。

獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期3年。受聘人在為期3年的合約圓滿結束後，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府向強積金計劃所作的供款，將相等於受聘人在合約期內所得底薪總額的15%。

另外，受聘人可享有房屋福利、例假(連相若職級所享有的度假旅費津貼)，以及醫療及牙科福利。

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編輯：姚卓然

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