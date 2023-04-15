  • 30°C
香港時間 : 2023415日 (週六) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】馬斯克據報正籌建另一AI公司　並向其他科企挖角

股市 14:39 2023/04/15

分享：

分享：

【TSLA】馬斯克據報正籌建另一AI公司　並向其他科企挖角

據外電報道，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）正籌建另一AI公司與OpenAI競爭。同時，他已經收購了數千個Nvidia GPU，並一直在招募AI研究人員和工程師。

報道指，馬斯克一直在組建一支由研究人員和工程師組成的團隊，並一直在與多位投資者進行對話。他還從其他頂級人工智能公司招聘人才，包括由Alphabet擁有的DeepMind。

馬斯克已經獲得了數千個Nvidia GPU處理器，這些芯片是構建大型語言模型或 LLM 的組成部分，以與 OpenAI 的 GPT 競爭。

相關文章：

【AI取代人類】憂AI發展太快？　馬斯克、蘋果聯合創始人等千人簽公開信　呼籲暫停大型AI實驗

【小米1810】小米任命欒劍為AI大模型團隊負責人　雷軍預告將有AI新產品

【福布斯富豪榜】LVMH創辦人成全球首富、馬斯克身家縮水18%　「樽裝水之王」鍾睒睒蟬聯中國首富

編輯：姚卓然

美股 科技產品 馬斯克 處理器 Tesla 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【賈躍亭投資】法拉第未來首台量產車FF 91 Futurist在美國加州下線　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒生11】恒生銀行調整全線分行營業時間　地面分行延長半小時至5點關門
【恒生11】恒生銀行調整全線分行營業時間　地面分行延長半小時至5點關門
【美股收市】加息預期升溫 道指挫143點 大型銀行股逆市漲
【美股收市】加息預期升溫 道指挫143點 大型銀行股逆市漲
【長和系】李澤鉅與霍建寧據報親身赴英與官員會面　為3英國與Vodafone合併尋求支持
【長和系】李澤鉅與霍建寧據報親身赴英與官員會面　為3英國與Vodafone合併尋求支持
【日本旅遊】日本政府批准大阪建賭場渡假村、投資額約1067億元　濠賭股向下、金沙跌逾3%
【日本旅遊】日本政府批准大阪建賭場渡假村、投資額約1067億元　濠賭股向下、金沙跌逾3%
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【最優惠利率】銀行界：銀行體系總結餘勢破2019年低位、下月見400億　最優惠利率料不加
【最優惠利率】銀行界：銀行體系總結餘勢破2019年低位、下月見400億　最優惠利率料不加
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款