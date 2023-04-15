▲ 【TSLA】馬斯克據報正籌建另一AI公司 並向其他科企挖角

據外電報道，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）正籌建另一AI公司與OpenAI競爭。同時，他已經收購了數千個Nvidia GPU，並一直在招募AI研究人員和工程師。

報道指，馬斯克一直在組建一支由研究人員和工程師組成的團隊，並一直在與多位投資者進行對話。他還從其他頂級人工智能公司招聘人才，包括由Alphabet擁有的DeepMind。

馬斯克已經獲得了數千個Nvidia GPU處理器，這些芯片是構建大型語言模型或 LLM 的組成部分，以與 OpenAI 的 GPT 競爭。

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編輯：姚卓然