【賈躍亭投資】法拉第未來首台量產車FF 91 Futurist在美國加州下線　

▲ 【賈躍亭投資】法拉第未來首台量產車在美國加州下線

法拉第未來（美：FFIE）於官方微信公眾號發布，公司完成了其首台量產車FF 91 Futurist的生產，並在公司位於加州漢福德的FF ieFactory生產線下線。

FF全球首席執行官陳雪峰表示，首台車成功組裝，核心軟件系統運行順暢。這標誌著 FF 完成了其建立的生產流程，這也是 FF 歷史上第一次完整地掌握了從造型、設計、研發、測試到工業化的整個過程，這得益於全球200多個供應商的全力支持和高質量交付，通過成功完成SOP並生產出第一台量產車，FF 已成功從以項目為導向的階段轉向了以生產和交付為導向的運營階段。

FF ieFactory California是FF 91 Futurist的生產地，佔地110萬平方英尺，該工廠還具備個性化定制的能力，以滿足FF 91用戶對於風格和功能的需求。

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編輯：姚卓然