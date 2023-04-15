嘉湖山莊租賃活動未見活躍　業主減價近一成　9500元租出兩房戶

新界新盤接連推售，除凍結區內二手買賣市場外，亦對租賃市場造成影響。中原地產伍耀祖表示，本月嘉湖山莊租賃活動未見活躍，累錄約19宗租賃成交，平均實用呎租約21.2元，與上月同期相若。

伍耀祖表示，嘉湖山莊麗湖居10座低層F室新近租出，實用面積442平方呎，兩房間隔，向南，享內園景致，月租叫價10500元，最後減價近10%，以9500元租出，折合實用呎租21.5元。業主於2020年以約505萬元購入單位，租金回報約2.3厘。

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