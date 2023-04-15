▲ 【恒大危機】律師行據報邀請恒大債權人加入委員會 藉以提出債務重組訴求

據《彭博》引述知情人士表示，律師事務所White & Case LLP在周五的電話會議上邀請中國恒大 （03333） 債權人加入委員會，一起向這家違約開發商提出債務重組訴求。

White & Case的律師告訴持有離岸債券（包括附帶擔保和回售選項的債券）的「C類」投資者，以及離岸融資子公司天基的債權人，他們正考慮成立一個指導委員會和一個更廣泛的支持性組織。債權人可加入其中任何一個來表達利益訴求。而委員會成立後將要求恒大給予債權人更長的時間來考慮該公司的重組計劃。

恒大本月早些時候與一個主要債權人小組達成境外重組協議，該小組代表的債權人持有恒大及其旗下景程公司發行的現有票據未償還本金總額20%和35%以上。

可是，恒大希望通過所謂的安排機制來實施債務重組。根據這種法院監督的程序，需要至少75%（按債券總額計）的債權人批准，債務重組才能繼續推進。

White & Case周五暫未回覆消息。

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編輯：姚卓然