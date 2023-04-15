區內客1.5萬租港灣豪庭兩房　業主享5.4厘租務回報

香港置業曾漢民表示，港灣豪庭1座低層H室，實用面積約320平方呎，屬兩房間隔，望園景。業主放租約半年後獲區內客洽詢，雙方經議價後減價以1.5萬元租出，實用呎租約46.9元，屬市價。據悉，新租客心儀單位屬單邊單位，並享雙園景，故睇樓3次即決定承租上述單位。

資料顯示，業主於2012年6月以約335萬元購入上述單位，若以現時的租金計算，業主可享回報約5.4厘

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