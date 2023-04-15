錦泰苑三房居二市場價563.8萬易手　持貨23年帳賺近3倍離場

中原地產胡耀祖表示，樓市交投氣氛正面，買家入市態度積極。馬鞍山錦泰苑D座低層03室，實用面積650平方呎，3房間隔，開價約580萬元，議價後以居二市場價563.8萬元易手，實用平均呎價8674元。

中原胡耀祖指，新買家為用家，據了解，原業主於2000年以144萬元購入單位，持貨23年，是次轉手賬面獲利約419.8萬元離場，單位期內升值約2.9倍。錦泰苑4月暫錄約3宗成交。

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