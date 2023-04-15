▲ 【美國加息】摩通戴蒙：要準備好高利率維持更長時間 更多小型銀行或出現倒閉潮

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，投資者和商家應計劃好對付更長時間的高利率方案，而他亦已向所有客戶闡述清楚要準備好高利率的風險，並預料可能將有更多小型銀行倒閉。

他指，就資產而言，公司正在研究接近6%的基準利率將如何影響公司。這與市場假設美聯儲將在今年下半年開始降息，到1月降到4%以下的假設背道而馳。

他又表示，不要讓你的公司、你的業務、你的投資池等處於風險過大的處境，現在是時候修復它了。

戴蒙表示，雖然他預計地區性銀行下周將公布的業績「會相當不錯」，但存在「更多銀行倒閉」的風險。

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編輯:姚卓然