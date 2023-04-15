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信義能源宣布「十供一」供股 集資16億元

股樓投資 14:49 2023/04/15

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信義能源(03868)宣布，將進行「十供一」供股，集資16億元。毎股供股價為2.19元，較周五收市價2.43元折讓9.9%。認購價乃經參考股份在現時市況下的市價；集團最新業務及財務狀況等。公司擬將供股所得款項淨額用作為集團的銀行借款進行再融資及作為集團的一般營運資金。

【滙豐控股5】滙豐指利率急升 出售法國零售銀行業務現變數  詳情請看【下一頁

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

集團表示，其業務模式為收購、擁有及管理太陽能發電場項目，並向中國國家電網銷售所產生的電力，賺取穩定的收入來源及現金，以供派發股息。集團運用內部及外部財務資源，以支持其收購太陽能發電場項目。

截至去年，集團有計息銀行借款 49.5億元，當中28.9億元將須於2023年年底前償還。董事會已考慮集團可供使用的不同集資方法的成本及效益，以及對利息存款的可能影響，並認為供股是可取的選項，因為供股可為集團提供額外股本，而毋須產生額外債務及支付利息開支。在全球利率於可見未來預期繼續上升的環境下，這個因素尤其重要。供股不會攤薄任何合資格股東的持股百分比，並為各合資格股東提供機會按比例以 認購價申請認購供股股份，以及視乎市場需求而定，亦可為合資格股東提供靈活性，在公開市場出售其部分或全部暫定配額，從中變現現金價值。因此認為供股有利於並符合公司及股東的整體利益。

【美團】傳美團香港外賣業務命名為「KeeTa」 旺角將成首個服務試點  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

信義能源控股（03868） 港股

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